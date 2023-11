Museu A CASA do Objeto Brasileiro promove Feira SP Artesanal de Natal

Reprodução/Divulgação SP Invisível/Ação natalina





O Museu A CASA do Objeto Brasileiro promove a Feira SP Artesanal de Natal, uma iniciativa que combina arte, solidariedade e cultura, com a participação de mais de vinte expositores. O evento acontecerá de 24 a 26 de novembro, no Espaço de Encontros do Museu A CASA, localizado na Av. Pedroso de Morais 1216, em Pinheiros, São Paulo.

Com o propósito de enaltecer a produção manual os e fazeres artesanais, tradicionais e contemporâneos, formadores do patrimônio cultural das comunidades criativas, o Museu A CASA reserva espaço para marcas e talentos diversos, entre artesãos, artistas e designers, que possuem uma variedade de produtos que se encontram na intersecção de diversas áreas, como artesanato, arte, design, moda, bem-estar e gastronomia.

Ao difundir e valorizar os criativos da cultura brasileira, a iniciativa incorpora a essência do Museu A CASA do Objeto Brasileiro que tem como objetivo fomentar a produção artesanal, de forma coletiva, por meio de ações de impacto socioambientais, em apoio ao desenvolvimento sustentável e autônomo.

Nesta edição natalina, o museu apoia a SP Invisível, uma ONG fundada em 2014 que aborda a realidade da população em situação de rua em São Paulo. Através de uma escuta cuidadosa, a organização busca conscientizar a sociedade sobre as histórias e os desafios enfrentados por essas pessoas, oferecendo assistência imediata para lidar com questões como o frio, a fome e a promoção da inclusão produtiva.

Durante os três dias, os visitantes terão a oportunidade de participar da ação natalina da SP Invisível que visa beneficiar mais de 5.000 moradores de rua. Para viabilizar essa iniciativa, o Museu A CASA disponibilizará um espaço dedicado à coleta de alimentos, que serão destinados à realização de 15 ceias natalinas. Através da arrecadação, a SP Invisível promoverá noites de celebração até 23 de dezembro, com refeições de qualidade, festividades e acolhimento.





Confira a programação:

1. Exibição do documentário “Entre Flechas e Tramas”

Datas e horários: 25/11 (sábado) às 19h e 26/11 (domingo) às 17h

Um dos destaques da SP Artesanal será a exibição do documentário “Entre Flechas e Tramas”, curta-metragem dirigido por Fernanda Sarmento que registra a cultura tradicional caiçara no litoral Sul de São Sebastião, em São Paulo, e lança luz sobre a questão da subsistência tradicional em meio às profundas transformações vivenciadas na região.

Com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, o filme alerta sobre as sérias ameaças devido às mudanças em curso na região, incluindo a relação da cultura artesanal caiçara com o território, as técnicas de produção envolvidas e a vital importância da transmissão desses conhecimentos entre as gerações. A narrativa é construída a partir dos relatos de artesãos caiçaras, tanto aqueles que atuaram no passado quanto os que ainda estão ativos, explorando as complexidades da produção e da transmissão dos saberes e práticas tradicionais ao longo de suas trajetórias pessoais e coletivas.





2. Oficina Raiz Infância

Data e horário: 25/11 (sábado) das 14h às 15h

Valor: R$ 150, 00

Voltada ao público infantil, a “Oficina Raiz Infância” é um projeto desenvolvido pela multiartista Fernanda Hernandez que tem como objetivo oferecer aos participantes a possibilidade de construir sua própria arte com elementos da natureza e objetos curados pela artista com fitas, tecidos, botões e acessórios inusitados de reaproveitamento. Além da elaboração de uma mini guirlanda, as crianças são convidadas a experienciar um verdadeiro ateliê investigativo, através de sons, aromas e texturas. Ao final da experiência, cada um levará sua guirlanda personalizada.

3. Live Painting com Iury Simões

Data e Horário: 25/11 (sábado) às 15h

O renomado aquarelista paulista Iury Simões é reconhecido por sua habilidade em retratar os habitantes anônimos da cidade de São Paulo. Sua técnica envolve a pintura das pessoas de forma discreta, capturando momentos sem que elas percebam sua atenção cuidadosa.

4. Oficina Moop.co

Data e Horário; 25/11 (sábado) das 16h às 17h30

Valor: R$ 330,00

A MOOP.co surgiu em 2020 em meio a uma transição de carreira. A artista Ana Paula, que anteriormente era arquiteta e trabalhava na área da construção civil, decidiu transformar sua vida dedicando-se à arte com papel. A “Oficina MOOP.co” propõe uma ressignificação do papel por meio da técnica do quilling. Utilizando colagens com tiras de papel, cada participante terá a oportunidade de criar o desenho de uma pomba iluminada (representando o espírito santo). Além disso, poderão levar a obra em um quadro de acrílico para decorar suas casas ou presentear alguém com uma peça feita à mão, proporcionando uma experiência artística única.





5. Oficina Aquarela com Iury Simões

Data e horário: 26/11 (domingo) das 15h às 17h

Valor: R$ 340,00

Na oficina, os participantes terão a oportunidade de aprender e criar uma aquarela botânica única. Além de levar sua obra de arte para casa, cada integrante da oficina receberá um kit iniciante, permitindo-lhes dar continuidade à sua jornada artística em casa.

Para mais informações, acesse [email protected] | www.acasa.org.br

Endereço: Av. Pedroso de Morais 1216, Pinheiros, São Paulo SP

Datas e horários: 24 e 25 | sexta e sábado | 11h às 20h

26 | domingo | 11h às 19h

Entrada gratuita | Amigável aos animais

