Musculação pode prevenir demência em idosos, mostra estudo brasileiro

Pesquisa mostra que a musculação pode melhorar a memória e ainda prevenir o desenvolvimento de doenças como o Alzheimer em idosos

Os benefícios da musculação para o corpo já são bastante conhecidos. Entre eles, estão a diminuição da gordura e o aumento da massa muscular. No entanto, um novo estudo mostra que os exercícios de força podem ser ainda mais vantajosos na terceira idade.

Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo, descobriram que pegar peso pode proteger o cérebro de idosos contra doenças relacionadas ao declínio cognitivo, como a demência.

O estudo publicado na revista científica GeroScience, em 2 de janeiro, contou com a participação de 44 pessoas com comprometimento cognitivo leve (CCL), um quadro intermediário entre o envelhecimento normal e a doença de Alzheimer. O CCL é caracterizado por um declínio cognitivo maior do que o esperado para a idade, mas que ainda não interfere significativamente nas atividades diárias do paciente.

Para chegar aos resultados, os participantes foram divididos em dois grupos: um praticou musculação por seis meses, enquanto o outro não fez exercícios. Eles passaram por testes neuropsicológicos e exames de imagem no início e ao final da pesquisa para compreender os impactos das atividades físicas.

Enquanto o grupo que pegou peso apresentou várias melhoras, os que permaneceram sedentários tiveram uma piora cognitiva.

Os testes mostraram que a realização de treinos de força melhorou a memória, provocou mudanças na anatomia cerebral dos voluntários e ainda impediu a atrofia de áreas cerebrais ligadas ao Alzheimer.

Já as pessoas sedentárias tiveram problemas no hipocampo e no pré-cúneo, áreas cerebrais ligadas ao Alzheimer. De acordo com os pesquisadores, a atrofia dessas regiões está relacionada ao aparecimento da doença cognitiva.

“O grupo que treinou apresentou melhor desempenho na memória episódica verbal após a intervenção. Já o grupo de controle (o que não treinou), apresentou diminuição do volume de massa cinzenta no hipocampo e pré-cúneo, enquanto o grupo de treinamento não apresentou redução no hipocampo e pré-cúneo direitos”, afirmam os autores do estudo no artigo científico.