Musa de Rondônia posa de mamãe noel sexy e revela segredo para manter a forma no fim de ano: “Triplicar o sexo”

Após conquistar o título de musa do estado de Rondônia, a modelo Vanessa Leal revelou, durante ensaio fotográfico, seu segredo para manter a forma durante as festas de final de ano: “Muito sexo”.

“Nesse período não temos muito tempo para cuidar do corpo e, além disso as viagens e academias fechadas nos impedem de praticar as nossas atividades físicas. Por isso, o que faço é triplicar a quantidade de vezes que vou para cama. Assim substituo uma atividade física por outra.” disparou sem pudores.

A modelo também falou sobre seus projetos para 2020: O carnaval de São Paulo. A musa foi convidada para desfilar como destaque de uma escola do grupo especial e aceitou o desafio.

“Será a realização de um sonho. O carnaval sempre me encantou e agora terei a chance de mostrar minha sensualidade também na passarela do samba.”

Fotos: Ernesto Eilers / Ag. Luxxus