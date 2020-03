Musa das rifas on-line, Sabrina Rabanne posa nua na Revista Sexy

A beldade, que também foi Musa do Corinthians e da Gaviões da Fiel no carnaval mostrou tudo para delírio da torcida.

A loira, que ficou famosa após revelar o seu esquema de “rifas online” para o jornalista Roberto Cabrini no programa Conexão Repórter, mostrou toda sua sensualidade e ousadia. “Não tenho vergonha de mostrar meu corpo, afinal tudo que é bonito tem que ser admirado pelo máximo de pessoas possível.”, disparou durante o ensaio.

Sabrina Rabanne, que desfilou em diversos carnavais como Musa da Gaviões da Fiel e foi eleita a Musa do Corinthians em 2016, posou para a publicação e contou a realização de um sonho:

“Desde que me tornei Musa do Corinthians recebi diversos convites para posar nua, mas nunca aceitei. As propostas não foram interessantes. Fui recheio da revista antes, mas agora estou realizando o sonho de ser a capa!”

A beldade também mostrou com suas voluptuosas curvas que o corpo está em dia. Com um extenso currículo, a modelo chama atenção por onde passa com seu bumbum e seios tamanho GG, tanto que já atuou como “sedutora” no programa Teste de Fidelidade e participou das pegadinhas do João Kléber. “Trabalho com meu corpo e minha beleza, então cuido do corpo com tratamentos estéticos e alimentação regrada. Preciso estar sempre top!”, disse aos risos.

A revista já está nas bancas e a festa de lançamento está programada para o dia 13, em São Paulo.