Musa da Vigário Geral desfila com o seios de fora

O dias mais animados do ano finalmente chegaram! Foi dada a largada para o Carnaval na noite da última sexta-feira (21) e os camarotes e festas estavam lotados de celebridades e contaram com shows de peso para animar a noite da galera.

Leia também: Vigário Geral abre desfile no Rio com Bolsonaro de “Bozo” e fazendo arminha

arrow-options Brazil News Luan Santana faz show no Nosso Camarote Bradesco e anima a noite

Em São Paulo, ocorreu a primeira noite de desfile das escolas de samba do grupo especial. Entre os camarotes , o do Bar Brahma foi o que contou com mais famosos. O espaço teve show de seu jorge e nomes como Leci Brandão e Diego Hypólito estiveram por lá.

Leia também: Tom Maior homenageia Marielle e celebra os negros em desfile em São Paulo

O Rio de Janeiro não ficou sem festa! Na primeira noite de Carnaval , foram as escolas do grupo de acesso que desfilaram na Sapucaí e o camarote que bombou foi o Nosso Camarote Bradesco, que contou com os shows de Kevin o Chris e Luan Santana.

Leia também: Scheila Carvalho rebate críticas por estar no Carnaval após morte do irmão

Já em Brasília, a animação da noite ficou por conta da festa Carnaval no Parque. No Distrito Federal, quem colocou o público para dançar foi ninguém menos que Gusttavo Lima . O sertanejo ainda encantou ao aparecer aos beijos com a esposa, Andressa Suita.

arrow-options Brazil News Gusttavo Lima beija a esposa Andressa Suita em festa Carnaval no Parque, em Brasília