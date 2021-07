Murilo Huff se declara a Marília Mendonça em seu aniversário

Reprodução Marília Mendonça e Murilo Huff

Sempre muito discreto quanto à vida pessoal, Murilo Huff – namorado de Marília Mendonça e pai do pequeno Leo – resolveu fazer uma homenagem à cantora na última quinta-feira (22/7), dia em que ela completa 26 anos de idade. O casal está junto há três anos e ficou separado durante cinco meses.

“Hoje o dia é todo dela… do meu amor. eu só peço ao papai do céu que te proteja, te encha de saúde e te guarde sempre pra que você possa continuar alegrando a vida de todo mundo que te ama. Feliz aniversáriooooo minha gata”, escreveu. Marília logo respondeu: “Obrigada meu amor… te amo demaissssss… feliz de viver esse dia do seu lado”.