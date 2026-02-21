Murilo Huff cancela show no Maranhão após diagnóstico de gastroenterite: ‘Virose forte’

O cantor Murilo Huff cancelou o show que faria neste sábado (21), em Lago Verde, no Maranhão. A informação foi divulgada por meio de um comunicado oficial publicado nas redes sociais da equipe do artista na noite de sexta-feira (20).

Segundo a nota, o sertanejo foi diagnosticado com um quadro forte de gastroenterite e está em observação médica. Por orientação profissional, ele precisará se afastar temporariamente dos compromissos para priorizar a recuperação, ficando impossibilitado de se apresentar no evento Lava Pratos Gigante 2026.

No comunicado, a produção destacou que a programação do evento será mantida conforme previsto pela organização. A equipe também agradeceu o carinho e a compreensão dos fãs, reforçando o desejo de remarcar o encontro com o público em uma nova oportunidade.