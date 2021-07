Murilo Couto faz piada sobre atropelamento de ciclistas e é detonado na internet

Reprodução/Instagram Murilo Couto





Um vídeo viralizado com trechos de uma apresentação de stand-up de Murilo Couto no último domingo (11) tem dado o que falar. Nele, o paraense, que integra o elenco do “The Noite”, do SBT, compara a roupa de ciclismo à de um Teletubbie e dá razão ao motorista de ônibus que atropela, justificando que quem pratica o esporte anda a 20 km/h e atrapalha quem está a 80 km/h, por exemplo.

Em resposta, a União de Ciclistas do Brasil (UCB) publicou uma nota de repúdio, e os tuiteiros levaram a querela aos assuntos mais falados do microblog desta terça-feira (13). Em minutos, mensagens de expoentes da comicidade começaram a pipocar, como a do ex-VJ da MTV Fábio Rabin, que afirmou: “Murilo é gente boa demais e faz muito improviso. Zero maldade! Um put* talento. Relaxa, galera, desestressa, vai pedalar”.





Já Danilo Gentili, comandante do talk-show do qual o comediante participa, esbravejou com quem tem a bicicleta como meio de transporte e fica, segundo relatou, “enchendo o meu saco por causa de uma piada feita em cima de um palco de um show de humor, com muitas pessoas rindo na plateia”. Aliás, mencionou que “não existe contexto maior que prove que aquilo era só” uma anedota.

Mas não foram todos que enxergaram com os mesmos olhos de Gentili, não. A atleta olímpica Jaqueline Mourão usou o Instagram para dizer que “deviam pensar antes de fazer graças como essa” e que, como representante do nosso país, se sentiu profundamente triste e chateada com a banalização das mortes e crimes de trânsito. Até o momento, o artista não se pronunciou sobre o assunto.

Um monte de ciclista enchendo o MEU SACO por causa de uma piada q o @murilocouto fez em cima de um palco de um show de humor com muitas pessoas rindo na platéia – ou seja – não existe contexto maior q prove q aquilo era só P-I-A-D-A. Engraçado q 2 semanas atrás eu disse isso: pic.twitter.com/KXysVb6dZM — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 13, 2021





Há 600 anos motoboy recebe piada de todo lado e ninguém se manifesta. Ciclista recebeu o MESMO TIPO DE PIADA: CRIME! Motoboy geralmente é direita. Ciclista geralmente é esquerda. — Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) July 13, 2021





Murilo Couto é gente boa demais e faz muita piada de improviso no palco. Zero maldade! Um puta talento. Relaxa galera, desestressa, vai pedalar ✌ — Fabio Rabin (@fabiorabin) July 13, 2021