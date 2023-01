Muribeca: foco é fiscalizar serviços públicos

O “homem do chapéu” é mais um estreante na Assembleia Legislativa (Ales) este ano. Trata-se de Pablo Aurino Ramos Araújo, o Pablo Muribeca (Patri), 31 anos. Eleito com 24.555 votos, ele quer replicar por todo o Espírito Santo o trabalho que o tornou conhecido no município de Serra: a fiscalização dos serviços públicos, em especial, na área da saúde.

“Sou reconhecido como fiscalizador e foram as fiscalizações na saúde que também me colocaram onde eu estou hoje. É a confiança das pessoas que precisam do SUS (Sistema Único de Saúde) e que são desprezadas, negligenciadas, e que não têm uma voz que possa lutar por elas. Então, eu espero ser a voz, não só do povo serrano, mas da população capixaba por inteiro”, salienta.

Criado na zona rural de Serra, mais precisamente em Muribeca, adotou o nome do bairro na carreira política e o estilo do homem do campo nas vestimentas. “O visual do chapéu vem das origens da roça e da minha família. O meu pai usa chapéu e virou uma marca, uma referência, o ‘homem do chapéu’. Pretendo usar aí (na Ales) e estar sempre com o chapéu onde eu for”, diz.

Pai de uma menina e, em breve, de um menino, Muribeca está noivo. É professor de Educação Física e, atualmente, está cursando Gestão Pública. Chegou a jogar futebol profissionalmente em clubes do estado, mas a carreira foi interrompida após uma lesão nos ligamentos do joelho. Nas horas de folga da política, entretanto, ainda bate uma bolinha. Também gosta de usar o tempo livre para ler e adquirir mais conhecimento.

Trajetória política

A trajetória política do futuro deputado é meteórica. Foi eleito vereador por Serra em 2020 com 1.536 votos, após a desistência de outro candidato, e agora conquistou uma cadeira no Legislativo estadual com quase 25 mil votos. “Sempre tive o desejo de ajudar as pessoas, de ajudar através de projetos sociais e com a ferramenta da política eu imaginei que poderia ajudar muito mais. Entrando na política eu pude ver que a melhor ferramenta, o maior instrumento de mudança na vida das pessoas, é a política!”, afirma.

De acordo com o parlamentar eleito, as bandeiras dele na Ales serão, sobretudo, direcionadas para as áreas social e da saúde pública. “Sempre fui voltado para o social por viver e presenciar, de perto, a realidade das pessoas. Meu outro olhar será por melhoria na qualidade de atendimento, principalmente, da saúde pública. No Parlamento vou lutar sempre pelo que eu acredito que seja o melhor para os anseios da população que, na ponta, tem sofrido”, ressalta.

Ele acredita que o Espírito Santo ainda tem desafios gigantes a serem enfrentados e fala que dedicará integralmente para contribuir com a melhoria de vida dos capixabas. “Vou estar sempre à disposição do povo para legislar e cumprir tudo aquilo que eu prometi durante a eleição, que é lutar incansavelmente pelos menos esclarecidos”, frisa. Enfatiza, ainda, que a população precisa entender que o político é um “empregado do povo”.

Relação com o Executivo

Eleito fora da coligação do governador reeleito Renato Casagrande (PSB), Muribeca garante que vai estar “de mãos dadas” com o governo do Estado para entregar o melhor para o povo capixaba. Contudo, adianta que as fiscalizações não vão parar por isso. “Espero que ele (o governador) possa entender que minhas fiscalizações são uma entrega do que está errado e que ele possa corrigir, levando, sim, melhorias para nossa população”, destaca.

Por fim, em relação à ocupação de espaços na Assembleia, o futuro deputado é direto: gostaria de ocupar a presidência ou a vice-presidência da Comissão de Saúde. “Quero trabalhar com todos os demais colegas da Casa para levar para os nossos usuários, o nosso povo capixaba, uma saúde mais digna e uma saúde com um atendimento mais humanizado”, finaliza.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES