Municípios são convocados para obter recursos financeiros do Estado para melhoria da qualidade do ensino

A Secretaria da Educação (Sedu) realizou, nesta quarta-feira (14), uma reunião via plataforma Zoom, para esclarecer as normas e procedimentos sobre o Edital nº 001/2021, do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes).

A reunião foi conduzida pelo coordenador do Pacto Pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes) na Sedu, Saulo Andreon, e contou com as participações dos subsecretários de Estado de Administração e Finanças, Josilvado Barreto, e de Suporte Escolar, Aurélio Meneguelli; além da responsável pelo Funpaes, Mariana Gurgel; e da presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Maria Olímpia Dalvi Rampinelli.

O subsecretário Aurélio Meneguelli ressaltou a importância do cumprimento das etapas. “Precisamos que vocês leiam atentamente o Edital, para que os prazos sejam cumpridos e os planos avaliados e concretizados. A ordem do governador é ajudar os municípios, e é isso que queremos fazer”, disse.

O Edital tem como objetivo convocar os municípios interessados em obter recursos para ampliação da oferta e melhoria da qualidade do ensino na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, por intermédio de transferência financeira automática.

Podem ser solicitados recursos para construção, reforma e ampliação de unidades de ensino e espaços esportivos; além de aquisições de Sistema de Microgeração de Energia Elétrica a partir da fonte primária solar; equipamentos e mobiliários; veículos de carga; ônibus escolares; instrumentos musicais; além de equipamentos e recursos tecnológicos.

Leia o Edital nº 001/2021

