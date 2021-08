Municípios do território criativo Caminhos da Sabedoria apresentam planejamento estratégico

Empreendedores da cadeia produtiva do turismo dos municípios de Ibiraçu, João Neiva e Fundão apresentaram, nessa terça-feira (17), o plano de ações estratégicas para o fortalecimento do turismo na região. Após seis meses de trabalho, as primeiras ações já têm data divulgada. Esse trabalho vem sendo realizado em parceria das Secretarias de Turismo (Setur) e da Cultura (Secult).

Também apoiam as atividades a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Monsteiro Zen Morro da Vargem e o Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde. As ações foram apresentadas durante encontro de gestores, lideranças e o trade local no Centro Cultural de Ibiraçu.

“É visível que o trabalho está sendo construído com muita convicção e sentimento de pertencimento. Trabalhar em conjunto, unindo forças e potencialidades é o caminho. Quando temos uma identidade forte e coletiva, com mais de um município trabalhando um produto turístico, como o Caminhos da Sabedoria, é possível acreditar que faremos a diferença”, ressaltou a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

Além da secretária de Turismo, estavam presentes o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha; o prefeito de Ibiraçu, Diego Krentz; prefeito de João Neiva, Paulo Sérgio de Nardi; e o prefeito de Fundão, Gilmar de Souza Borges. Além do diretor de Atendimento do Sebrae-ES, José Eugênio Vieira.

O plano estratégico tem ações previstas para os eixos de infraestrutura, com a instalação de um Ponto de Informação Turística (PIT), sinalizações turística e interpretativa; qualificação direcionada ao trade local, eventos e sensibilização dos empreendedores locais. “As ações e todo o trabalho feito até agora pelo grupo se tornam ainda mais importantes por serem coletivos. É preciso que todos tenham a consciência da importância da instância de governança, com atores do poder público e trade interagindo e construindo caminhos”, destacou Analuiza de Andrade Lopes, representante do Sebrae Nacional.

Caminhada da Primavera

Uma das ações planejadas é a “Caminhada da Primavera”, que acontecerá no dia 26 de setembro deste ano. Com saída do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde e chegada na Praça Torii, os peregrinos percorrerão 10 quilômetros em um trecho da Região de Pedro Palácios, onde haverá uma parada para lanche. Na praça, está previsto o abraço dos participantes ao Grande Buda de Ibiraçu, comemorando a entrada da Primavera e o “Setembro Amarelo”, campanha de prevenção contra o suicídio. Informações pelo telefone: (27) 3257-0521.

Os encontros dos grupos operacionais acontecem a cada 15 dias e o grupo estratégico a cada dois meses, quando são analisados os resultados e validadas as ações.

