Municípios do Noroeste recebem investimentos em infraestrutura

Construção e revitalização de escolas, recapeamento asfáltico, drenagem e pavimentação de ruas. Este sábado (5) foi de entregas e anúncio de investimentos nos municípios de Pancas e Alto Rio Novo, no noroeste do Espírito Santo.

A Assembleia Legislativa (Ales) participou de agendas junto com o governo do Estado, gestores e vereadores dos municípios e deputados federais.

Em Pancas, foi entregue trecho de quase 12 quilômetros da rodovia ES-334, que liga Vila Verde ao entroncamento da rodovia Pancas x Alto Rio Novo.

No município, a comitiva também visitou as obras da Escola de Ensino Estadual Menino Jesus, orçadas em R$ 2,5 milhões. A previsão é que o serviço fique disponível em dezembro de 2025.

Já em Alto Rio Novo o governo anunciou R$ 32 milhões em investimentos, sendo R$ 15 milhões para obra de reforma e ampliação da EEEFM Pastor Antônio Nunes Carvalho; R$ 14 milhões para drenagem e pavimentação de 13 ruas e construção da Praça Carlos Clem; e R$ 3,4 milhões para recapeamento asfáltico e sinalização horizontal e vertical de um trecho de 6,5 quilômetros em Vila Palmerino, por meio do Caminhos do Campo.

O governador Renato Casagrande (PSB) ressaltou a parceria com os municípios e a Assembleia Legislativa para os investimentos e reforçou a importância da responsabilidade com os recursos públicos para garantir ações de desenvolvimento.

“O Espírito Santo tem o maior percentual de investimento em infraestrutura do Brasil. Caminhos do campo, construção de escola, pavimentação, drenagem, saneamento básico. Infraestrutura é melhorar a vida das pessoas. A gente reserva 20% do nosso orçamento para investir em infraestrutura. São Paulo reserva só 2%”, destacou o governador.

O presidente da Ales, Marcelo Santos (União), saudou os prefeitos Guima (PP), de Pancas, e Alexandro da Padaria (PSD), de Alto Rio Novo, e os vereadores dos municípios. Ele falou sobre o papel dos gestores e das câmaras municipais para reivindicar e lutar por recursos para as localidades.

O chefe do Legislativo também esclareceu o papel dos deputados para a concretização dos investimentos. “Todos nós deputados temos nossa ideologia, temos a nossa vocação política, mas quando se trata de desenvolvimento econômico e social para melhorar a vida das pessoas a gente faz a entrega, autorizando o governador, quando a gente vota o Orçamento.”

Marcelo Santos ainda considerou o compromisso do governo com as entregas. “Estou no sétimo mandato e já vi governador chegar aqui, assinar ordem de serviço, depois jogar o papel na lata do lixo e a população ficar esperando que um dia pudesse ser feito algum investimento. Mas diferente de outros, você (Casagrande) respeita os diferentes e as diferenças e as demandas que as pessoas apresentam”, frisou.

Junto com o presidente Marcelo Santos, participaram das agendas em Pancas e Alto Rio Novo os deputados estaduais Denninho Silva (União), Mazinho dos Anjos (PSDB) e Raquel Lessa (Podemos); os deputados federais Gilson Daniel (Podemos) e Paulo Foletto (PSB); e os secretários de Estado de governo, Emanuela Pedroso, de Agricultura, Enio Bergoli, de desenvolvimento, Marcos Soares, o subsecretário de Educação, Vinícius Simões, e o diretor do Departamento de Edificações e Rodovias (DER), Eustáquio Freitas.