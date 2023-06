Municípios darão continuidade à vacinação contra gripe até esgotarem as doses em estoque

A 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza se encerra nesta terça-feira (20), no Espírito Santo, mas os municípios que têm estoques de vacinas darão continuidade à ação até esgotarem as doses. A orientação é da Secretaria da Saúde (Sesa) aos municípios capixabas.

Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, os estoques municipais contam com cerca de 500 mil doses de vacina da gripe, e a imunização deverá ser continuada, mesmo com finalização da campanha. “Orientamos que a vacinação contra a Influenza continuará nas cidades que ainda tenham essa vacina disponível, e que deve ser realizada em todas as pessoas acima de seis (06) meses de idade, até o esgotamento do seu estoque”, informou Cardoso.

As vacinas contra a gripes estão disponíveis para toda população com mais de seis (06) meses de idade, entretanto o subsecretário ressalta a importância dos grupos prioritários também se vacinarem.

“Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos e mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde são grupos elencados pelo Ministério da Saúde como prioritários e têm meta de cobertura. E são prioritários por serem mais vulneráveis, com maiores chances de adoecimento e óbitos. Por isso, pedimos que procurem uma sala de vacinação e se imunizem contra a gripe”, reforçou o subsecretário Orlei Cardoso.

Até esta segunda-feira (19), segundo dados do Painel Vacina e Confia, o Espírito Santo havia alcançado 44% de cobertura vacinal, sendo a meta preconizada pelo Ministério da Saúde de 90%. Pouco mais de 880 mil doses foram aplicadas em todo Estado. A meta final da campanha será finalizada em agosto, após encerramento do sistema pelo Ministério da Saúde, com dado consolidado da campanha.

