Municípios capixabas avançam na transformação digital com a adesão do E-Docs

A adoção do Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos do Governo do Estado (E-Docs) segue em expansão nos municípios capixabas, promovendo economia de recursos e eficiência na gestão pública. Até o momento, nove prefeituras já utilizam a ferramenta e o cronograma de implantação prevê a adesão de novos municípios a cada trimestre.

O E-Docs já está presente, desde 2024, nos municípios de Alegre, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Iconha, Piúma, Rio Novo do Sul e Vargem Alta. Em fevereiro deste ano, o uso do sistema foi iniciado em Iúna e Santa Maria de Jetibá. E até o final de março, também será implantado em Águia Branca, Guarapari, Itaguaçu e Ibatiba.

A arquitetura tecnológica do E-Docs está sendo ofertada para todos os municípios do Espírito Santo sem ônus. A adesão é feita por meio de um Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre a prefeitura municipal, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), o Instituto de tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) e o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES). Mais informações sobre a iniciativa podem ser consultadas no site https://edocs.es.gov.br/e-docs-para-municipios.

O planejamento estratégico prevê a adesão de novos municípios em fases trimestrais, garantindo suporte técnico e capacitação para a digitalização dos processos administrativos. A previsão para a 5º Fase (abril a junho de 2025) é implantação do E-Docs nos seguintes municípios que demonstraram interesse: Guaçuí, Fundão, Pedro Canário, Pancas, São Mateus e Nova Venécia.

“Como meta, temos o objetivo de concluir o ano de 2025 com a implantação do E-Docs em 30 municípios e de chegar a 50 municípios até o final de 2026, ampliando a transformação digital em todo o estado. As prefeituras que ainda não aderiram ao sistema, ainda tem tempo para manifestarem interesse e garantirem a implantação no segundo semestre de 2025, integrando-se à rede de transformação digital do Espírito Santo”, destacou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

Além da redução do consumo de papel, o E-Docs proporciona benefícios como mais agilidade no atendimento das demandas; redução de custos operacionais com transporte de processos físicos; aperfeiçoamento dos fluxos de trabalho e tramitação de documentos; facilidade de acesso às informações pelos gestores e cidadãos; mais transparência e segurança na gestão documental.

Para o diretor-geral do Prodest, Marcelo Cornélio, a ampliação do uso do E-Docs reforça o compromisso com a modernização dos serviços públicos. “Com os resultados obtidos nos últimos anos, o E-Docs tem demonstrado seu potencial para tornar a administração pública mais eficiente e acessível ao cidadão. Esse avanço é essencial para o fortalecimento da transformação digital nos municípios do Espírito Santo”, destacou.

Segundo o diretor-geral do APEES, Cilmar Franceschetto, o E-Docs representa um marco na modernização da gestão documental no Espírito Santo. “As novas adesões reforçam o compromisso do Governo do Estado para que a eficiência e a sustentabilidade proporcionados por esse Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (Sigad) estejam disponíveis, sem qualquer custo, para todos os municípios do Espírito Santo. O APEES tem orgulho de contribuir com essa iniciativa, que não só otimiza os processos internos, mas também fortalece o acesso à informação e a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos capixabas”.

Fonte: GOVERNO ES