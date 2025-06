Mundo Livre S/A faz show no Parque Cultural Casa do Governador no próximo dia 29 de junho

A banda Mundo Livre S/A será a grande atração do próximo Parque Aberto, que acontece no dia 29 de junho no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, das 8h às 15h. O grupo de Pernambuco trará para Vila Velha uma turnê inédita de comemoração aos 30 anos do álbum “Samba Esquema Noise”.

Fundada em 1984 por Fred 04, a banda tem mais de 40 anos de estrada e é uma das fundadoras do movimento Manguebeat. A corrente surgiu nos anos 1990 com a publicação do “Manifesto Caranguejos com Cérebro”, escrito por Fred 04 e DJ Renato L. O álbum “Samba Esquema Noise”, que está sendo celebrado durante a turnê, foi lançado em 1994 e é considerado um marco na música brasileira por misturar samba, rock, punk, pop, ska, reggae e ritmos regionais. A música, que dá nome ao álbum, definiu a estética do grupo em unir estes ritmos com a crítica social.

A banda se destacou por fundir ritmos regionais como maracatu e samba com rock, punk e elementos eletrônicos. A formação atual da Mundo Livre S/A conta com Fred 04, no vocal, guitarra e cavaco; Pedro Diniz, no baixo; Xef Tony, na bateria; Léo D., no teclado; e Pedro Santana, na percussão.

A apresentação do Mundo Livre S/A acontecerá às 12h30 e promete ser cheia de energia e nostalgia. Não ficarão de fora do set list os grandes clássicos do grupo, como “Livre Iniciativa”, “Meu Esquema”, “Samba Esquema Noise”, “Computadores Fazem Arte” e “Homem da Minha Vida”.

O show é gratuito e os ingressos poderão ser retirados a partir das 16h da próxima segunda-feira (23), no link https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/event/parque-aberto-12 .

Sobre o Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador está localizado na Residência Oficial do Governo do Estado e apresenta uma vasta programação estruturada em três eixos complementares: arte, sustentabilidade e educação.

Foi concebido como um espaço dedicado à valorização da produção cultural local e também é reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, com um acervo de 33 obras, sendo 23 permanentes e 10 temporárias, incluindo esculturas, instalações e projetos específicos para o lugar.

Com uma área de 93 mil metros quadrados, o parque é gerido pelas Secretarias da Cultura (Secult) e do Governo (SEG), por meio do Instituto ArteCidadania (IAC). Aberto gratuitamente ao público de terça a domingo, promove uma interação única entre arte contemporânea, natureza e atividades educativas.

Conta com patrocínio ouro da EDP e patrocínio prata do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e patrocínio prata da ArcelorMittal.

Serviço:

Show da banda Mundo Livre S/A no Parque Aberto

Data: 29/06 (domingo)

Hora: o evento acontece das 8h às 15h com diversas atividades culturais e o show da banda será às 12h30

Onde: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha

Ingressos gratuitos: disponíveis a partir da próxima segunda-feira, 23 de junho, às 16 horas neste link https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/event/parque-aberto-12

