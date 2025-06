Mundial de Clubes | Fluminense empata com Mamelodi Sundowns e garante classificação às oitavas

O Fluminense conquistou, nesta quarta-feira (25), a classificação para as oitavas de final do Super Mundial de Clubes ao empatar em 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no Hard Rock Stadium, em Miami. O resultado deixou o Tricolor com cinco pontos e a segunda colocação do Grupo F, enquanto o adversário africano, com quatro pontos, acabou eliminado da competição.

O Jogo

A partida foi marcada pelo equilíbrio e por chances de ambos os lados. O Mamelodi Sundowns começou pressionando e levou perigo ao gol de Fábio nos primeiros minutos. Matthews recebeu lançamento e obrigou o goleiro tricolor a fazer grande defesa logo aos sete minutos. Pouco depois, Lunga também testou a meta carioca, mas esbarrou novamente em Fábio.

O Fluminense demorou a se encontrar no jogo, mas melhorou a marcação e começou a encontrar espaço. A primeira chegada tricolor veio com Freytes, que finalizou após cobrança de escanteio. Na reta final do primeiro tempo, Arias teve grande chance ao chutar cruzado, mas ninguém apareceu para concluir para o gol. Em seguida, Nonato também levou perigo com um chute rente à trave.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Mamelodi voltou a assustar com uma tentativa de corte errado de Freytes que quase resultou em gol contra. O Fluminense respondeu com Cano, que aproveitou cruzamento e acertou a trave, naquela que foi a principal chance brasileira na etapa final.

O Mamelodi manteve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades diante da marcação tricolor, enquanto o Fluminense buscava contra-ataques. Arias chegou a invadir a área, mas a zaga afastou o perigo. Bernal ainda arriscou de longe, sem sucesso.

Nos minutos finais, o time sul-africano pressionou em busca do gol da classificação, mas o Fluminense soube segurar e garantir o empate que assegurou a vaga para a próxima fase.

Próximos passos

Com a classificação, o Fluminense aguarda o adversário das oitavas de final, que será o líder do Grupo E – possibilidade de enfrentar a Inter de Milão, o Monterrey ou o próprio Fluminense, dependendo dos resultados finais do grupo. O confronto será disputado na próxima segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), em Charlotte.

O Tricolor segue na busca por mais um título internacional, animando sua torcida e mantendo vivo o sonho de se tornar campeão do maior torneio interclubes do mundo.

FICHA TÉCNICA | MAMELODI SUNDOWNS 0 X 0 FLUMINENSE

Local: Estádio Hard Rock, em Miami (Estados Unidos)

Data: 25/06/2025

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Assistentes: Gary Beswick (Inglaterra) e Adam Nunn (Inglaterra)

Cartões amarelos: Mokoena e Lethlaku (Mamelodi Sundowns); Arias, Renê e Bernal (Fluminense)

MAMELODI: Williams, Mudau, Kekana, Cupido (Lebusa) e Lunga; Mokoena (Adams), Allende, Lucas Ribeiro (Shalulile), Zwane (Lethlaku) e Matthews (Arthur Sales); Rayners. Técnico: Miguel Cardoso

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Juan Freytes, Ignacio e Renê; Hércules (Bernal), Martinelli (Lima), Nonato (Thiago Santos) e Jhon Arias; Canobbio (Keno) e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho