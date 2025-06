Mundial de Clubes | Bayern de Munique estreia com goleada avassaladora de 10 a 0 sobre Auckland City

O Bayern de Munique-ALE não deu chances ao azar em sua estreia no Mundial de Clubes, neste domingo (14). Atuando no TQL Stadium, em Cincinnati, a equipe alemã impôs uma goleada histórica de 10 a 0 sobre o Auckland City-AUS, mostrando sua força e dominância desde o primeiro minuto.

Os gols foram marcados por Kingsley Coman (dois), Sacha Boey, Michael Olise (dois), Thomas Muller (dois) e um impressionante hat-trick de Jamal Musiala.

Com este resultado expressivo, o Bayern de Munique garante seus primeiros três pontos na competição e assume a liderança isolada do Grupo C. Por outro lado, o Auckland City amarga a lanterna da chave. Os outros integrantes do grupo, Boca Juniors-ARG e Benfica-POR, se enfrentarão nesta segunda-feira.

Primeiro tempo de massacre bávaro

O atropelo bávaro começou cedo, com a equipe marcando seis gols ainda no primeiro tempo. Logo aos seis minutos, após cobrança de escanteio de Joshua Kimmich, Jonathan Tah escorou para dentro da área e Kingsley Coman abriu o placar de cabeça.

Aos 18, Coman novamente participou, ajeitando para Sacha Boey, que dominou e bateu cruzado para fazer o segundo. A blitz continuou um minuto depois, quando Muller girou sobre a marcação e cruzou, e Michael Olise apareceu livre para anotar o terceiro. Aos 20, Olise retribuiu o passe para Coman, que limpou o zagueiro e ampliou. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Olise cruzou na medida para Thomas Muller balançar as redes, e em seguida, o próprio Olise, após receber de Boey, cortou para a perna esquerda e acertou um belíssimo chute de fora da área, marcando seu segundo gol e o sexto do Bayern antes do intervalo.

Musiala brilha na segunda etapa com Hat-Trick

No segundo tempo, a intensidade do Bayern não diminuiu. Aos 22 minutos, Serge Gnabry acionou Thomas Muller, que ajeitou para Jamal Musiala. De fora da área, o jovem meia alemão finalizou colocado, marcando um golaço. Cinco minutos depois, aos 27, Musiala sofreu pênalti e ele mesmo converteu, fazendo seu segundo na partida.

O hat-trick de Musiala foi completado aos 37 minutos, aproveitando uma saída de bola errada do goleiro Conor Tracey, que entregou a bola nos pés do alemão, que apenas tocou para o fundo do gol.

Para coroar a goleada, aos 43 minutos, Adam Aznou cruzou da direita, o goleiro afastou, Gnabry ficou com a sobra e cruzou para Thomas Muller marcar seu segundo gol, selando o placar em 10 a 0.

Próximos confrontos

As duas equipes retornarão a campo na próxima sexta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos. O Bayern de Munique terá um confronto de peso contra o Boca Juniors, às 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Já o Auckland City buscará sua reabilitação diante do Benfica, às 13 horas (de Brasília), no Exploria Stadium, em Orlando.