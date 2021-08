Mumuzinho recorre à terapia para reatar casamento com Thainá Fernandes

Reprodução/Instagram @mumuzinho Mumuzinho e Thainá reataram





O cantor Mumuzinho usou as redes sociais, na tarde desta terça-feira (31), para confirmar que reatou o casamento com a influenciadora Thainá Fernandes e revelou aos fãs que contou com o apoio da terapia.

Mumuzinho disse que está recebendo apoio do psicólogo Cleo Hollanda, que atende outros famosos, há quase dois meses. “Um cara que tem me ajudado muito na retomada de relacionamento com a patroa. Já tem quase dois meses nesse trabalho e estou muito feliz”, disse Mumuzinho.





O pagodeiro aproveitou para publicar fotos ao lado de Thainá Fernandes. O cantor terminou o casamento em julho, mas reatou com a influencer em agosto. “Feliz por estarmos juntos nessa data tão especial pra gente. Então vamos comemorar dois anos de casado?”, perguntou o cantor. Thainá não respondeu, mas publicou um storie com Mumuzinho em uma academia e colocou emojis de coração.