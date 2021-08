Mumuzinho compôs música para Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Reprodução/Ricardo Nunes Mumuzinho disse que foi o ‘cupido’ do casal

Mumuzinho contou que está trabalhando em uma composição que fez para Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, casal que assumiu o relacionamento recentemente, após semanas de especulação. O cantor, que foi “cupido” do casal, contou ao jornalista Felipe Campos que pediu autorização para produzir a música.

“Liguei para saber como eles estão e saber se posso já fazer uma música, que eu já estou gravando, uma música pensando nos dois”, contou. Durante participação em show de Diogo Nogueira, Mumuzinho contou que foi ele quem uniu o casal. Ele chamou a atriz para o palco e lá contou a história.

“Posso contar a história para o Brasil? Olha, eu fiz o FaceTime com os dois. E aí, olha o que deu, gente. Que Deus abençoe essa relação, esse amor. Viva ao amor!”, disse Mumuzinho, sob aplausos do público que acompanhava a apresentação, no Rio de Janeiro.

Paolla recentemente contou para a colunista Fábia Oliveira como foi a revelação no show com Mumuzinho. A atriz afirma ter ficado quietinha até ser convocada por Mumuzinho, que fazia uma participação especial na apresentação, para subir no palco, no último fim de semana. Foi então que ela assumiu o romance com o sambista, tascando-lhe um beijo na boca diante da plateia. A notícia levou a internet à loucura.

“A torcida do público me surpreendeu”, diverte-se ela. “Eu, que sempre tentei blindar meus relacionamentos, de repente me vi nessa situação. Mas está bom, está leve”, diz, abrindo um sorriso de orelha a orelha, do outro lado da chamada de vídeo.