Multivix faz mutirão de doações para famílias carentes em Nova Venécia 

A ação acontece todos os anos em Nova Venécia e em outras unidades da instituição, já fora milhares de famílias que receberam o suporte sem custos

Nesta semana, a Faculdade Multivix da unidade de Nova Venécia se mobilizou para realizar um mutirão de doações aos moradores de bairros carentes da região. No total, foram mais de 100 cestas básicas distribuídas gratuitamente para a comunidade local.

A ação realizada pela Faculdade Multivix já é tradicional no interior do Estado e também já teve edições nas unidades da Grande Vitória. Todos os anos, a IES se dedica para fazer a diferença na vida das famílias e para proporcionar um final de ano melhor para todos.

Para o Diretor Executivo, Tadeu Penina, as doações anuais representam apenas uma parte do empenho que a Multivix possui em sempre melhorar a vida das pessoas. “Todos os anos, a Multivix realiza centenas de ações em prol da sociedade, não só com as doações de fim de ano, mas também com as bolsas de estudos oferecidas a comunidade, as ofertas de empregos, a capacitação profissional, apoio aos esporte e cultura, entre outras. O maior objetivo da Multivix é transformar o mundo, através da educação e do amor ao próximo. A fraternidade faz parte de nós. Somos uma faculdade da comunidade”, afirma.

O mutirão de doação é realizado com apoio de comércios e empresas locais. Em 2021, a instituição espera poder continuar com as ações e gerar ainda mais melhorias em Nova Venécia e nas demais cidades em que está presente.