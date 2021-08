Multishow prepara especial com textos inéditos de Paulo Gustavo

Fernando Lopes Multishow vai fazer especial com base em textos de Paulo Gustavo

O Multishow está preparando uma homenagem para Paulo Gustavo, morto vítima da Covid-19 em maio deste ano . O canal de televisão vai produzir um especial de fim de ano com textos inéditos do ator, que ele estava escrevendo para uma série que iria ao ar na própria emissora.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, esses textos eram para uma série baseada na franquia “Minha Mãe É uma Peça”. O plano do Multishow era começar a gravar esse projeto em fevereiro deste ano, mas o projeto teve que sair adiado por conta da pandemia.

Na série, Paulo Gustavo voltaria atuar como Dona Hermínia. Estavam sendo planejadas três temporadas, a primeira seria com a icônica personagem cuidando dos filhos pequenos, depois com eles adolescentes e por fim com Marcelina e Juliano já adultos.

Para o especial de fim de ano, o Multishow já escalou a diretora Susana Garcia e o roteirista Fil Braz, que eram amigos e parceiros de trabalho de Paulo Gustavo. Além dessa homenagem, o humorista também vai ser celebrado na próxima temporada do “Vai que Cola”, programa do qual participou por anos e que vai ganhar uma nova temporada em novembro.