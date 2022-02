Multinacional vai investir e contratar 200 para o setor de petróleo

Serão abertas vagas em diversas áreas, com salários de até R$ 30 mil

Um contrato assinado entre a Petrobras e uma empresa asiática promete movimentar a economia e criar oportunidades de emprego. A gigante vai investir R$ 5,6 bilhões na operação e contratar pelo menos 200 profissionais de diversas áreas para atuar na prestação de serviço do navio-plataforma Maria Quitéria.

A previsão é de que a operação se inicie em 2024. Os contratos entre a estatal e o grupo Yinson Production PTE foram assinados nesta semana para afretamento e prestação de serviços da plataforma, para o Projeto Integrado Parque das Baleias, a ser instalado no Campo de Jubarte, localizado no Norte da Bacia de Campos.

A unidade terá capacidade de processamento de 100 mil barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Os contratos terão duração de 22 anos e seis meses, segundo a Petrobras.

“A retirada do óleo vai acontecer no mar do Parque das Baleias, na Bacia de Campos, mas faz parte do território do Espírito Santo. Isso vai melhorar o caixa do Estado e dos municípios, além de contribuir com o PIB (Produto Interno Bruto)”, explicou Durval Vieira de Freitas, CEO da DVF Consultoria.

Ele explicou que a empresa deve contratar, de forma direta, cerca de 200 profissionais. Porém, outros 3.000 empregos devem ser criados na cadeia de abastecimento, de acordo com Durval.

Os cargos são para variados cargos, como geofísicos, operadores de máquina, mecânico em manutenção, engenheiros, médicos, cozinheiros, enfermeiros e outros de diferentes níveis de escolaridade.

As contratações devem se iniciar no ano que vem, explicou Durval. Já os salários podem variar de R$ 3.000 a R$ 30 mil, a depender do cargo. “Eles devem contratar alguns profissionais mais experientes e também alguns iniciantes”.

O projeto prevê a interligação de 17 poços ao FPSO (Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência de óleo e gás), sendo nove produtores de óleo e oito injetores de água.

Investimentos

Nos próximos cinco anos, a Petrobras prevê investimentos de US$ 68 bilhões, valor 24% superior ao mesmo período do plano anterior. A maior parte, US$ 57 bilhões (R$ 319,7 bilhões), será investida em exploração e produção, sendo R$ 16 bilhões na Bacia de Campos, localizada no litoral entre Vitória e Arraial do Cabo (RJ).

Empresa é a 6ª maior do mundo em locação de plataformas

A empresa que assinou os contratos com a Petrobras é a sexta maior do mundo em locação de plataformas, segundo o site da própria companhia. O projeto com o grupo Yinson Production PTE prevê interligação de 17 poços ao FPSO, sendo nove produtores de óleo e oito injetores de água.

A unidade deve produzir 100 mil barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

A operação faz parte do Projeto Integrado Parque das Baleias, a ser instalado no Campo de Jubarte, localizado no Norte da Bacia de Campos. A área de Parque das Baleias é formada pelos campos de Jubarte, Baleia Anã, Cachalote, Caxaréu, Pirambú e Mangangá.

O primeiro campo, de Jubarte, foi descoberto em 2001. Atualmente, estão em operação quatro plataformas: P-57, P-58, FPSO Cidade de Anchieta e FPSO Capixaba, este último operará apenas até 2022.

