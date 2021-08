Multidão disputa frangos após acidente envolvendo carga de caminhão

Reprodução/Arquivo pessoal Carga de frango tomba de caminhão desgovernado, dono resolve doar e causa disputa entre multidão





Uma multidão disputou entre si frangos congelados que caíram no meio de uma via no bairro de Tupi B, em Belo Horizonte. A cena aconteceu nesta quinta-feira (19) depois de um acidente com um caminhão. Segundo informações do G1, o veículo bateu em um poste e sua carga tombou.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o responsável pela carga esteve no local e decidiu doá-la aos moradores da região, que disputaram os frangos congelados.

Segundo uma testemunha ao G1, com o impacto da batida os frangos caíram no meio da rua e ali ficaram. A testemunha afimou que o local foi isolado e ninguém mexeu nos produtos até a autorização do dono da mercadoria.

Três pessoas que estavam no caminhão ficaram presas nas ferragens. Segundo o Corpo de Bombeiros, elas estavam conscientes, mas possivelmente estavam com fratura nas pernas.