Mulheres trocam socos durante briga por papel higiênico em mercado; assista

arrow-options Reprodução Nas imagens, três mulheres disputam pacote de papel higiênico em supermercado na Inglaterra

O medo com a epidemia do coronavírus tem levado algumas pessoas ao limite, gerando algumas cenas inusitadas. Desta vez, um vídeo de três mulheres brigando por um pacote de papel higiênico na Austrália acabou viralizando nas redes sociais.

Leia também: Recado para ministro? Positivista é lixo a ser expurgado, diz Carlos Bolsonaro

Nas imagens, gravadas por um outro cliente que estava na unidade de Chullora do supermercado Woolworths, localizado na cidade de Sydney, é possível ver o momento em que mãe e filha brigam com uma mulher por causa do pacote de papel higiênico que ela tentava pegar.

Após muitos gritos e tentativas de apaziguar os ânimos, o trio é separado. Ao se dirigir as duas atacantes, a mulher diz que queria “apenas um pacote” de papel higiênico. Em resposta, ouve que “não ficará com nenhum”.

Segundo informações da 7News, situações como essa têm se tornado comum após a disseminação dos casos de coronavírus . Por medo de um desabastecimento, e projetando uma longa estadia em casa, muitas pessoas têm comprado diversos pacotes de papel higiênico em uma única ida ao mercado.

Ainda de acordo com a publicação, a polícia foi chamada ao local e conversou com a mulher atacada, que não teve qualquer tipo de ferimento, e com a mãe a filha que participaram da briga. Ambas foram encaminhadas para uma delegacia da região para prestar depoimento sobre o caso.

Leia também: Após reportagem com presas trans, Eduardo Bolsonaro pede boicote à Globo

Ouvido pela reportagem, um porta-voz da polícia local lamentou o incidente e disse que as pessoas devem evitar o pânico e que os suprimentos de produtos essenciais são suficientes para toda a população: “isso aqui não é o Thunderdome , não estamos no filme Mad Max”.