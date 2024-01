Mulheres trazem para o mercado performance drink e novos suplementos

Divulgação Karina Amaral, CEO da Overclock, lança bebida inédita no mercado

Inovação no mundo fitness. De olho a melhora da energia, performance, foco, atenção e desempenho, estão chegando ao mercado produtos inéditos. É o caso da bebida que acaba de ser lançada por Karina Amaral, CEO da Overclock, empreendedora, com especialização em Branding, na Kellogg University, nos Estados Unidos e Psicologia, na Universidade de Belgrano, na Argentina.

É uma produto ainda sem “categoria” definida no mercado, competindo com gigantes do marketing global. No segundo semestre de 2023, iniciaram as vendas no varejo físico com a Drogaria Iguatemi e Mundo Verde, em 2024 a ideia é dar um salto de escala. Trata-se da primeira performance drink do Brasil, alternativa mais eficiente e saudável às bebidas energéticas que melhora o desempenho de atletas de E-Sports. E de pessoas que também treinam esportes no dia-a-dia.

“A ideia para a Overclock surgiu enquanto observava meus filhos, verdadeiros aficionados por jogos, tecnologia e o universo gamer. Foi então que percebi que o consumo frequente de bebidas energéticas durante as partidas não estava atendendo às verdadeiras necessidades deles: melhorar o desempenho cognitivo para os jogos de alto nível”, explica Karina.

Ela conta que a decisão definitiva de transformar essa visão em realidade aconteceu durante um jantar em família durante uma viagem, naquela noite de julho de 2019, em uma hamburgueria americana. “O entusiasmo dos meus filhos e a disposição deles em se envolverem no projeto me impulsionaram a dar o próximo passo. Apesar de minha falta de conhecimento em jogos, no ecossistema que envolve o público e vendas online, minha determinação era inabalável. Os primeiros seis meses foram de pesquisa intensiva, busca por fornecedores e a criação do modelo de negócios”, explica.

Em fevereiro de 2020, ela lançou um teste com um investimento de R$ 20 mil, seguindo o clássico modelo MVP de uma startup online. “Com trabalho árduo e estratégias orgânicas nas redes sociais, conseguimos difundir amplamente a marca e esgotar os estoques. Em agosto do mesmo ano, lançamos o produto no formato atual”, lembra Karina.

“Olhando para trás, pode parecer teimosia persistir em um projeto tão desafiador, enfrentando inúmeras barreiras pelo caminho. A resiliência é a palavra que melhor me define como empreendedora.”

Suplementos

Divulgação Carol Borba revela planos para expandir linha de suplementos





Já Carol Borba, conhecida por seus conteúdos fitness que atraíram mais de 6,1 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, está agora trilhando caminhos nos negócios. A educadora física, influenciadora e empresária, que lançou recentemente uma linha de creatina, agora disponibiliza um Whey 3w em parceria com a Sanavita, e revela seus planos de expansão para atender às necessidades de suas alunas e seguidoras.

“Eu faço uso diariamente de outros suplementos também, mas principalmente creatina e Whey Protein, que não faltam no meu dia. Onde estou, eu consumo, por isso foram os dois primeiros que escolhi lançar. Mas existem muitos suplementos importantes para a saúde”, conta.

A empresária também destaca a importância de suplementos como vitaminas, Ômega 3 e colágeno. Assim, afirma que esses produtos também podem ser incluídos futuramente na sua linha. “Eu faço uso de vitaminas, tomo também Ômega 3. O colágeno é muito importante, e eu que estou chegando na casa dos 40 faço consumo já há algum tempo. São ideias que estamos pensando futuramente. Estamos sempre pensando no que fazer, porque eu estou sempre me baseando em produtos que consumo e no que é importante para mim, para também influenciar positivamente”, diz.

Com todo o sucesso de seu primeiro produto, a influenciadora não esconde as altas expectativas com o Whey 3W Sanavita By Carol Borba. “A creatina é o suplemento mais estudado nos dias atuais, mas muitas pessoas não conhecem. Já o Whey Protein, as pessoas conhecem, já ouviram falar, já é algo mais abordado, tanto em revistas, livros, na internet, então é mais comum das pessoas conhecerem, então, a gente tem que ensinar um pouco menos, porque as pessoas já fazem mais uso. A expectativa é ainda mais alta para a pessoa provar pela primeira vez, porque os sabores ficaram realmente incríveis. Temos certeza que depois de provarem um, vão querer provar todos”, acredita.

