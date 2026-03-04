Estadual
Mulheres são protagonistas na programação de março na TVE e na Espírito Santo FM 89.1
A promoção da igualdade de gênero é uma preocupação constante da Fundação Carmélia e, no Mês Internacional da Mulher, a TVE e a Espírito Santo FM 89.1 dão ainda mais destaque ao protagonismo das artistas em diversos campos de atuação. São mais de dez atrações especiais até o final de março, colocando em destaque a participação delas na música e no audiovisual.
Este mês, o ‘Curta Vídeo’ trará à tela da TVE o trabalho de mulheres em quatro funções essenciais na realização audiovisual. Nesta quarta-feira (04) entra em cena a diretora e produtora Eliza Capai; no dia 11 será a vez da atriz Margareth Galvão; na semana seguinte (18) Julia Guelli falará sobre os desafios da produção executiva; e Rosana Paste, diretora de arte, será a convidada do dia 25. O programa é exibido toda quarta-feira, às 20h30.
Já no programa ‘TV é Cinema’ desta quinta-feira (05), a websérie “Ser Mulher”, de Maíra Tristão e Mirela Morgante, abordará a pluralidade nos saberes e modos de vida de moradoras de diferentes comunidades tradicionais do Espírito Santo. A tônica são suas singularidades culturais e suas práticas produtivas, que desafiam estereótipos e reafirmam a importância da experiência feminina em territórios marcados por desigualdades.
A atração começa às 22 horas e, como o ‘Curta Vídeo’, é apresentada pela atriz Bárbara Colen.
A gerente de TV da Fundação Carmélia, Thaís Aguirre, recorda que as mulheres são atuantes no cinema desde seu surgimento, há mais de 130 anos, mas em posições pouco conhecidas do público, como montagem e assistência de direção. Ao longo do tempo, elas avançaram em outras atribuições, mas a presença delas merece ainda mais visibilidade.
“O cinema é uma arte, mas ainda é machista. Nosso objetivo com essa seleção nos dois programas é não só fazer com que o trabalho de mulheres seja mais conhecido nesse campo, mas também contribuir para que essas artistas sirvam de inspiração para outras que querem um lugar ao sol no audiovisual. É um setor muito importante, que vem gerando mais empregos do que o automobilístico, e todos só têm a ganhar quando elas se fortalecem”, avalia Thaís Aguirre.
Orquestra só de mulheres
Também faz parte da programação especial da TVE, assim como da Espírito Santo FM, a exibição na próxima sexta-feira (06) do concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses), que acompanhará a cantora Mãeana.
A orquestra terá composição unicamente feminina e estará sob a regência da maestra Ludhymila Bruzzi. A transmissão será ao vivo, às 20 horas, na FM 89.1, no canal 2.1 da TV aberta e no canal da emissora no YouTube. Haverá reprise no próximo domingo (08), às 18 horas na rádio e às 21 horas na TV.
A equipe de jornalismo também está preparando duas reportagens especiais, que vão ao ar no TVE Revista e no TVE Notícias. Uma é sobre as diversas formas de ser mulher e outra é sobre três gerações de doceiras que perpetuam na família e nos negócios uma receita de quindim.
Só vozes femininas na rádio
O trabalho das artistas em várias vertentes da música e da literatura também será destaque na programação da FM 89.1. Nesta quarta-feira (04), às 19 horas, o apresentador Murilo Abreu recebe Ada Koffi no ‘Ponte Aberta’. Ela irá conversar sobre ‘Mar de Dentro’, seu novo álbum.
Em seguida, às 20 horas, Fabio Machado e Juliano Serafim fazem o ‘Troca Discos’ exclusivo com elas, abrindo espaço, na música nacional e internacional, com a coleção de discos de vinil da dupla, para intérpretes da década de 1960 até os jovens nomes da MPB.
Na quinta-feira (05), o Francisco Grijó mostra no ‘Improvizzo’, às 20 horas, uma seleção tirada das grandes cantoras do jazz.
No sábado (07), o ‘Ensaio Geral’ terá como tema as damas do samba. O apresentador Francisco Velasco irá resgatar a vida e a obra de Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara e Leci Brandão, que venceram o preconceito e se consolidaram no samba.
Também no sábado, Edson Miranda recepciona no ‘Janela Capixaba’, às 13 horas, a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, e vereadoras da Grande Vitória, a fim de abordar os avanços nas políticas públicas pela igualdade de gênero.
No dia seguinte (08), Tarcísio Faustini dedica o programa ‘Domingo Brasil’, a partir das 8 horas, a personagens femininas retratadas na música brasileira. Logo após, Francisco Velasco dedica ‘O Choro é Livre’ à compositora e instrumentista Luciana Rabello, conhecida no Brasil e no mundo. Também nesse dia, Mira Galgone vai apresentar as pioneiras no reggae, todas vozes negras, a partir das 16 horas, no ‘Sessão Jamaica’.
Além dessas participações especiais, no próximo domingo (08), a programação da rádio será montada apenas com vozes femininas. A programadora da rádio, Karine Nunes, adianta que a voz das figuras emblemáticas clássicas da MPB Elis Regina, Beth Carvalho, Clara Nunes, Alcione e Clementina de Jesus serão juntadas às de musas contemporâneas, como Luedji Luna, Bruna Alimonda, Liniker, Juliana Linhares, Anastácia, Ada Koffi, Tamy e Juana Zancheta
Na última terça-feira (03), as escritoras Aline Dias e Carla Guerson, à frente do ‘Marca Texto’, receberam no estúdio a professora universitária e também escritora Junia Zaidan para um bate-papo sobre literatura e feminismo.
Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus
Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta
O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
Homem desaparece ao tentar buscar embarcação em rio no interior de São Mateus
Um homem, cuja identidade e idade não foram informadas, desapareceu após sair de casa na manhã de segunda-feira (2), na...
Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES
Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Funcionário alega vício e confessa na delegacia que roubou R$ 200 mil
Homem de 26 anos não ficou preso porque, apesar de denunciado nesta terça-feira (3), crime teria acontecido há 30 dias...
Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro apresenta Edital PIVE 2025 a produtores em Viana
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realiza nesta quinta-feira (05), às...
Chamadão EJA amplia mobilização e registra grande adesão na Grande Vitória
A Secretaria da Educação (Sedu) segue com a mobilização do Chamadão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, iniciado...
Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa
O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos
A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Abuso sexual facilitado por meio digital atinge 19% de crianças
Levantamento do Unicef ouviu 1.029 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Exposição a conteúdo impróprio é forma mais...
PCES cumpre mandados de busca e apreensão e apreende adolescentes investigados por atos infracionais em Conceição da Barra
Na tarde dessa terça-feira (03), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Conceição...
Polícia Civil prende idoso suspeito de crimes sexuais contra criança em Linhares
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia...
Operação ’Onerado’ desarticula esquema milionário de fraudes e prende duas pessoas em flagrante na Grande Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Diccor)...
Conheça mansão onde Paolla Oliveira e Diogo moravam juntos antes de término
Paolla Oliveira, 41, abriu as portas da casa onde vive com Diogo Nogueira, na Barra da Tijuca, no Rio. À...
Gravida, Lore Improta exibe barriguinha durante viagem com Léo Santana: ‘Miami’
Lore Improta, de 32 anos, e Léo Santana, de 37, estão curtindo alguns dias em Miami antes de seguir para...
Paolla Oliveira brinca sobre boa forma e diverte fãs: ‘Levantamento de pesos’
Paolla Oliveira, de 43 anos, arrancou risadas dos seguidores nesta terça-feira (3), ao publicar um vídeo com um compilado de...
Saúde mental da população rural é alvo de projeto na Assembleia
A Comissão de Justiça analisa proposta do deputado Coronel Weliton (PRD) para instituir o Programa Estadual de Promoção da Saúde...
Segurança e saúde pública no ES pautam Tribuna Popular desta quarta
A Tribuna Popular desta quarta-feira (4) abriu espaço para que convidados abordassem dois temas: o funcionamento do sistema que reúne...
Projeto proíbe manifestação político-partidária em eventos
A Comissão de Justiça analisa proposta que proíbe manifestações político-partidárias em eventos oficiais realizados pela administração pública direta ou indireta...
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal
Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...
