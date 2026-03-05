Mulheres são protagonistas na programação de março na TVE e na Espírito Santo FM 89.1

A promoção da igualdade de gênero é uma preocupação constante da Fundação Carmélia e, no Mês Internacional da Mulher, a TVE e a Espírito Santo FM 89.1 dão ainda mais destaque ao protagonismo das artistas em diversos campos de atuação. São mais de dez atrações especiais até o final de março, colocando em destaque a participação delas na música e no audiovisual.

Este mês, o ‘Curta Vídeo’ trará à tela da TVE o trabalho de mulheres em quatro funções essenciais na realização audiovisual. Nesta quarta-feira (04) entra em cena a diretora e produtora Eliza Capai; no dia 11 será a vez da atriz Margareth Galvão; na semana seguinte (18) Julia Guelli falará sobre os desafios da produção executiva; e Rosana Paste, diretora de arte, será a convidada do dia 25. O programa é exibido toda quarta-feira, às 20h30.

Já no programa ‘TV é Cinema’ desta quinta-feira (05), a websérie “Ser Mulher”, de Maíra Tristão e Mirela Morgante, abordará a pluralidade nos saberes e modos de vida de moradoras de diferentes comunidades tradicionais do Espírito Santo. A tônica são suas singularidades culturais e suas práticas produtivas, que desafiam estereótipos e reafirmam a importância da experiência feminina em territórios marcados por desigualdades.

A atração começa às 22 horas e, como o ‘Curta Vídeo’, é apresentada pela atriz Bárbara Colen.

A gerente de TV da Fundação Carmélia, Thaís Aguirre, recorda que as mulheres são atuantes no cinema desde seu surgimento, há mais de 130 anos, mas em posições pouco conhecidas do público, como montagem e assistência de direção. Ao longo do tempo, elas avançaram em outras atribuições, mas a presença delas merece ainda mais visibilidade.

“O cinema é uma arte, mas ainda é machista. Nosso objetivo com essa seleção nos dois programas é não só fazer com que o trabalho de mulheres seja mais conhecido nesse campo, mas também contribuir para que essas artistas sirvam de inspiração para outras que querem um lugar ao sol no audiovisual. É um setor muito importante, que vem gerando mais empregos do que o automobilístico, e todos só têm a ganhar quando elas se fortalecem”, avalia Thaís Aguirre.

Orquestra só de mulheres

Também faz parte da programação especial da TVE, assim como da Espírito Santo FM, a exibição na próxima sexta-feira (06) do concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses), que acompanhará a cantora Mãeana.

A orquestra terá composição unicamente feminina e estará sob a regência da maestra Ludhymila Bruzzi. A transmissão será ao vivo, às 20 horas, na FM 89.1, no canal 2.1 da TV aberta e no canal da emissora no YouTube. Haverá reprise no próximo domingo (08), às 18 horas na rádio e às 21 horas na TV.

A equipe de jornalismo também está preparando duas reportagens especiais, que vão ao ar no TVE Revista e no TVE Notícias. Uma é sobre as diversas formas de ser mulher e outra é sobre três gerações de doceiras que perpetuam na família e nos negócios uma receita de quindim.

Só vozes femininas na rádio

O trabalho das artistas em várias vertentes da música e da literatura também será destaque na programação da FM 89.1. Nesta quarta-feira (04), às 19 horas, o apresentador Murilo Abreu recebe Ada Koffi no ‘Ponte Aberta’. Ela irá conversar sobre ‘Mar de Dentro’, seu novo álbum.

Em seguida, às 20 horas, Fabio Machado e Juliano Serafim fazem o ‘Troca Discos’ exclusivo com elas, abrindo espaço, na música nacional e internacional, com a coleção de discos de vinil da dupla, para intérpretes da década de 1960 até os jovens nomes da MPB.

Na quinta-feira (05), o Francisco Grijó mostra no ‘Improvizzo’, às 20 horas, uma seleção tirada das grandes cantoras do jazz.

No sábado (07), o ‘Ensaio Geral’ terá como tema as damas do samba. O apresentador Francisco Velasco irá resgatar a vida e a obra de Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara e Leci Brandão, que venceram o preconceito e se consolidaram no samba.

Também no sábado, Edson Miranda recepciona no ‘Janela Capixaba’, às 13 horas, a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, e vereadoras da Grande Vitória, a fim de abordar os avanços nas políticas públicas pela igualdade de gênero.

No dia seguinte (08), Tarcísio Faustini dedica o programa ‘Domingo Brasil’, a partir das 8 horas, a personagens femininas retratadas na música brasileira. Logo após, Francisco Velasco dedica ‘O Choro é Livre’ à compositora e instrumentista Luciana Rabello, conhecida no Brasil e no mundo. Também nesse dia, Mira Galgone vai apresentar as pioneiras no reggae, todas vozes negras, a partir das 16 horas, no ‘Sessão Jamaica’.

Além dessas participações especiais, no próximo domingo (08), a programação da rádio será montada apenas com vozes femininas. A programadora da rádio, Karine Nunes, adianta que a voz das figuras emblemáticas clássicas da MPB Elis Regina, Beth Carvalho, Clara Nunes, Alcione e Clementina de Jesus serão juntadas às de musas contemporâneas, como Luedji Luna, Bruna Alimonda, Liniker, Juliana Linhares, Anastácia, Ada Koffi, Tamy e Juana Zancheta

Na última terça-feira (03), as escritoras Aline Dias e Carla Guerson, à frente do ‘Marca Texto’, receberam no estúdio a professora universitária e também escritora Junia Zaidan para um bate-papo sobre literatura e feminismo.

