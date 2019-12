Mulheres são estupradas sob ameaça de serem atacadas por pitbull

Uma mulher de 24 anos e uma adolescente de 14 foram estupradas, na noite do último sábado, após uma festa no bairro de Serra, em Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a vítima maior de idade contou que conheceu o agressor, identificado apenas como Ramonim, no baile e que ele pegou o carro da mulher para levá-las na sua casa, no bairro Fazendinha.

Na residência, o homem obrigou as duas a terem relações sexuais com ele, ameaçando-as com dois cães da raça pitbull.

Segundo a polícia, o caso começou por volta das 22h de sábado e as duas vítimas só foram liberadas na manhã deste domingo.

A corporação informou ainda que, após terem sido soltas pelo agressor, elas procuraram o chefe de uma facção criminosa da região para relatar o ocorrido.

No entanto, ao fazerem isso, foram agredidas por outro quatro homens.

O caso foi registrado na delegacia da região. A Polícia Militar fez buscas para encontrar os agressores e o carro da vítima, mas não obteve sucesso. A garota menor de idade também não foi achada.

(*Diario Minas)