Mulheres revelam quantas vezes faziam sexo antes de querer o divórcio

Relatos apontam que a queda na frequência no sexo não necessariamente é um dos primeiros sinais de desgaste na relação que leva ao divórcio

Você poderia presumir que seria capaz de dizer se seu casamento estava em crise pelo estado de sua vida sexual. Afinal, estudos mostram que casais que fazem sexo regularmente têm maior probabilidade de relatar maior satisfação no relacionamento. Mas será que uma vida sexual saudável indica necessariamente um casamento saudável?

A terapeuta de casais Annabelle Knight alertou ao jornal britânico Daily Mail que a correlação entre a vida sexual e o estado do casamento é mais complexa do que se pensa – e que sexo frequente não protege necessariamente contra uma separação. A profissional destacou que as pessoas frequentemente confundem “saudável” com “quantidade”.

A reportagem britânica conversou com algumas mulheres, que preferiram preservar seus nomes, e questionou quantas vezes elas fizeram sexo no ano anterior à separação.

Alison*

Quantas vezes no ano anterior à separação: 30

Última vez antes da separação: duas semanas

“No ano que antecedeu o caso extraconjugal dele, 14 anos após o nosso casamento, não vi nenhum sinal de alerta de que ele estivesse tão infeliz a ponto de explodir nossas vidas”, explicou. “Ainda nos beijávamos, ainda falávamos sobre o nosso futuro e ainda fazíamos sexo com a mesma frequência.”

Alison ainda desabafou: “Na época, não percebi que o desejo dele por mim estava diminuindo, mas, olhando para trás, percebi que estava. Mesmo assim, ainda transávamos; eu teria notado se tivesse parado de vez. Me dói pensar que ele pode ter feito isso só para manter a normalidade.”

Sharon*

Quantos vezes no ano anterior à separação: 18

Última vez antes da separação: três meses

“Nos três meses anteriores ao dia em que contei ao meu ex-marido, Harry, que queria o divórcio, encontrei maneiras de evitar a intimidade. Não foi difícil porque, como mãe de duas crianças pequenas, eu estava exausta. Nossa filha mais nova tinha oito meses, não dormia a noite toda e eu acabava no quarto dela com muita frequência”, revelou.

Sally*

Quantas vezes no ano anterior à separação: 0

Última vez antes da separação: quatro anos

Já para Sally, a falta de sexo foi um fator para a separação: “Você pensaria que eu teria percebido muito antes que nosso relacionamento estava morto. Mas como sempre priorizamos outras coisas em vez de sexo, demorei muito para perceber que isso não era saudável.”

“Embora eu sentisse muita falta de intimidade, não coloquei um fim ao nosso casamento, principalmente porque queria estabilidade para nossos filhos. Então, concentrei-me em criá-los”, comentou. “O que levou ao fim do casamento foi um caso impulsivo de uma noite, quando eu tinha 40 anos, enquanto estava com amigos. Eu simplesmente precisava me sentir desejada novamente.”

Daisy*

Quantas vezes no ano anterior à separação: 26

Última vez antes da separação: seis meses

“Com o tempo, nossa vida sexual se resumiu a uma vez por semana, aos sábados de manhã, e mesmo assim eu estava no piloto automático. Simplesmente perdi o interesse e comecei a inventar cada vez mais desculpas para evitar a intimidade, desde a menstruação até exagerar minha ciática”, disse.

