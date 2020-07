Mulheres que fazem isto na cama têm o dobro de chance de engravidar

Nesta terça-feira (14), o nome da influenciadora digital Flávia Pavenelli amanheceu como um dos assuntos mais comentados do Twitter . Isso aconteceu porque os internautas estão comentando sobre os procedimentos estéticos feitos por ela e a pressão estética que as influenciadores sofrem e acabam transmitido para os seus seguidores.

Mas não foi apenas Pavanelli que gerou polêmica nas redes sociais pelas mudanças que fez no rosto. Outras personalidades como a ex-participante do “BBB 20”, Flayslane, e a cantora Maraísa, dupla sertaneja de Maiara, deram o que falar entre os internautas. Confira a lista:

1. Flávia Pavanelli



A influenciadora digital Flávia Pavanelli já uma grande conhecida nas redes sociais pelos seus mais de 17 milhões de seguidores no Instagram. Na plataforma há mais de sete anos, ela compartilha dicas de viagem, beleza, bem-estar, detalhes da sua vida pessoal e os fãs puderam acompanhar todas as suas mudanças de lá para cá.

Reprodução/Twitter Flávia Pavanelli





2. Luisa Sonza

A ex-mulher de Whindersson Nunes começou a carreira na música há um pouco mais de cinco anos, quando compartilhava covers no Youtube. Na época, os comentavam sobre a sobrancelha da cantora, pois diziam que era muito artificial, mas ela nunca se abalou. Desde estão, ela já fez preenchimento labial, harmonização facial e, sempre que pode, coloca unhas em gel.

Reprodução/Instagram Luísa Sonza





3. Anitta

Anitta nunca escondeu os procedimentos estéticos que fez dos seus fãs. Além da rinoplastia, que foi uma das primeiras feita pela artista, ela já contou que sempre fez uso do preenchimento labial.

Reprodução/Instagram Anitta





4. Gabi Prado

A ex-participante de “A Fazenda” e “De Férias com o Ex” também é outra famosa que deu o que falar pelas mudanças que fez no rosto. Há pouco menos de um ano, Gabi Prado começou a fazer uso do preenchimento labial e no mês passado fez um procedimento polêmico para deixar os seus olhos no formato de “foxy eyes”, em português “olhos de raposa”.

Reprodução/Instagram Gabi Prado





5. Flayslane

A rinoplastia de Flayslane, do “BBB 20”, foi uma das mais comentadas entre os internautas também , já que a cantora teria furado o isolamento social para realizar o procedimento estético. Logo depois, os seguidores da artista vasculharam as redes sociais dela e encontraram um antes e depois surpreendente.

Instagram Flayslane





6. Bianca Andrade

A influenciadora Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, também chocou os fãs com as mudanças que realizou desde o começo de sua carreira na internet até hoje. A ex-participante do “BBB 20” já fez rinoplastia, gengivectomia e preenchimento labial. Vale lembrar que, há alguns anos, outros procedimentos estéticos feitos por ela como sua lipoaspiração gerou grandes polêmicas nas redes sociais .

Reprodução/Instagram Bianca Andrade









7. Gretchen

Já não é novidade que rainha do rebolado, Gretchen, é uma das adeptas dos procedimentos estéticos. Uma das mais recentes cirurgias feitas pela mãe de Thammy Miranda foi a harmonização facial, que gerou muitas críticas na web. Na época, ela até se defendeu dos comentários e disse que os procedimentos não eram excesso de Photoshop nas fotos e sim a harmonização facial .

Reprodução/Instagram Gretchen





8. Ludmilla

Ludmilla é mais uma que mudou o formato do seu nariz e aderiu à rinoplastia. A desafeto de Anitta, que antes era conhecida como MC Beyonce, admitiu que o nariz a incomodava, mas que atualmente não pretende fazer outras cirurgias.

Reprodução/Instagram Ludmilla





9. Maraísa

A rinoplastia também é outra que entrou na lista das cirurgias mais polêmicas das famosas. Satisfeita com resultado, Maraísa, dupla sertaneja da irmã gêmea Maiara, mostrou como foi a recuperação do procedimento realizado em janeiro deste ano.

Reprodução/Instagram Maraísa