Mulheres na linha de frente: coragem e dedicação que fortalecem a Polícia Civil do Espírito Santo

Coragem, técnica e sensibilidade definem o trabalho das mulheres que integram a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Elas estão na linha de frente das ações da instituição, representando força e compromisso em cada missão. Seja nas delegacias, nas unidades especializadas ou nos grupos operacionais, as 567 mulheres que compõem o quadro ativo da PCES desempenham papéis fundamentais para o funcionamento da instituição e para a segurança dos cidadãos capixabas.

A presença feminina na PCES tem ganhado cada vez mais força, com mulheres ocupando posições de destaque em diversas áreas, desde a investigação policial à gestão administrativa. Além da competência profissional, essas servidoras trazem uma visão sensível e humana, essencial no atendimento às vítimas e na condução de casos complexos, reforçando o caráter diverso e inclusivo da instituição.

Acostumada a atuar na linha de frente em operações de alto risco, a auxiliar de perícia médico-legal Sâmia Damasceno Fonseca, lotada na Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), representa a coragem e a dedicação das policiais civis que, diariamente, enfrentam desafios para garantir a segurança da população. Sua trajetória inspira outras mulheres, dentro e fora da corporação, a superarem barreiras e acreditarem em seu potencial.

“Estou na CORE há um ano e seis meses, e a experiência em uma unidade tática apresenta diversos desafios, como a necessidade de capacitação e treinamentos constantes. É fundamental que ocupemos espaços em todos os setores da Polícia Civil, promovendo um ambiente de trabalho mais equitativo. Sempre sonhei em fazer parte da CORE, e tornar esse sonho realidade foi desafiador, mas extremamente recompensador. Outras mulheres desempenharam papéis cruciais na formação do grupo; algumas já estão aposentadas ou em outras funções. Ser a única representante feminina na unidade é uma grande responsabilidade, que me motiva a honrar as que já vieram antes de mim e a mostrar que é possível para as que ainda estão por vir”, declarou.

Assim como Sâmia, outras mulheres da instituição enfrentam diariamente desafios que exigem preparo físico, equilíbrio emocional e comprometimento com o serviço público. Elas inspiram, abrem caminhos e fortalecem o papel da mulher na segurança pública, demonstrando que competência, coragem e determinação não têm gênero.

