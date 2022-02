Mulheres na ciência: astrônoma mirim faz palestra e conhecerá o ITA

Divulgação Nicolinha é a astrônoma mais jovem do mundo

As mulheres fazem parte da história das ciências . Por isso é fundamental que meninas e jovens mulheres sejam incentivadas a ingressar nessas áreas do conhecimento, que sempre revela talentos precoces. Esse é o caso de Nicolinha, como é conhecida Nicole Oliveira de Lima Semião, de 9 anos, a astrônoma mais jovem do mundo.

Nicole também é cientista cidadã do IASC (International Astronomical Search Collaboration) NASA (National Aeronautics and Space Administration) e MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações). A garota também é embaixadora do planetário Rubens de Azevedo em Fortaleza (CE). Hoje (11), no dia internacional de mulheres e meninas na ciência, a astrõnoma mirim vai conversar com alunos de escolas estaduais de São José dos Campos, interior de São Paulo.





A visita de Nicolinha à cidade é para a realização do sonho em conhecer o Instituto Tecnológico de Aeronáutica – o ITA, marcando a instituição da cidade de São José dos Campos (SP) como Capital Estadual da Indústria Aeroespacial e Capital do Avião.

Ela foi recebida pela deputada estadual Leticia Aguiar, pelo reitor do ITA, Prof. Anderson Corrêa, pelo Presidente da AIAB, Júlio Shidara e demais autoridades, quando chegou terça-feira (8). Nicolinha também visitou empresas e instituições de ensino ao longo de três dias, e hoje se encontra com alunos da rede estadual de ensino e visita a exposição “Asas de um Sonho”, no Vale Sul Shopping.

“Nossas expectativas são muito altas porque a Nicole sonha há muito tempo conhecer o ITA e se tornar engenheira aeroespacial. Estamos muito felizes com essa oportunidade de vir a São José dos Campos e isso só é possível graças a iniciativa da deputada Leticia Aguiar e o apoio de empresas como a Embraer e o Supera”, concluiu Zilma Janacá Oliveira de Lima Semião, mãe da estudante.