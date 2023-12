Mulheres empreendedoras recebem homenagens

Quarenta mulheres empreendedoras foram homenageadas em sessão solene na tarde de hoje (8) na Ales, proposta pela deputada Janete de Sá (PSB), que falou sobre a importância que elas representam na sociedade.

“No Brasil, o Sebrae identificou, em 2022, em relação ao total de negócios, que o número de empreendedoras chegou a 34%, totalizando cerca de 10 milhões de mulheres donas de seus próprios negócios, sendo que cada uma delas começou por necessidade. A jornada múltipla é uma das principais limitações de tempo que elas encontram no dia a dia”, refletiu a parlamentar.

Fotos da sesão solene

Fernanda de Souza Gomes, autora do Projeto Mulheres Bem Realizadas e consultora do Sebrae-ES, falou sobre os projetos do órgão para o empreendedorismo feminino, destacando as ações femininas no estabelecimento de metas em seus negócios e a política de planejamento, com registro, que é importante para o monitoramento das multitarefas.

A deputada Janete de Sá dividiu a mesa de trabalho com Fernanda de Souza Gomes (autora do Projeto Mulheres Bem Realizadas), Simone Gonçalves da Cunha (presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura CMEC/Faciapes, e presidente do Instituto Livres Para Sonhar), Maria José Lopes Rodrigues (cooperada Cafesul, representando a OCB), e Sônia Correia Carlini Beliqui (representando a Associação dos Empresários da Região 5 de Vila Velha).

Também na mesa: Hugo Tófoli (diretor-técnico da Aderes), Maria Alves (diretora-presidente e idealizadora do Grupo Mulheres de Impacto), Maria José Marcondes (presidente do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Mulher), Valeska Bomfim Medina Padilha (fundadora da Comunidade Netfriendship), Flaviane Pereira Pessanha Amaro (empresária representante do ramo de Panificação) e Sônia Gonçalves da Cunha (empresária).

Homenageadas

Fonte: POLÍTICA ES