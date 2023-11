Mulheres de Minas Gerais lançam e-commerce de roupas autorais

Divulgação Mulheres de Ouro Branco e de Miguel Burnier, distrito de Ouro Preto, lançam e-commerce para vendas de roupas autorais

Já está no ar o e-commerce https://lojaculturaetransformacao.com.br/ com peças autorais de mulheres que participaram do ELLLAS Cultura e Transformação, projeto apresentado pela Gerdau, que busca criar renda familiar para as participantes por meio de cursos de capacitação e divulgação dos produtos locais da área da moda.

A cidade de Ouro Branco, localizada a 100 quilômetros de Belo Horizonte (MG), e Miguel Burnier, distrito de Ouro Preto, foram as primeiras contempladas pela iniciativa itinerante que visa capacitar mulheres do interior de Minas Gerais onde há uma grande carência de programas culturais e oportunidades de profissionalização. A meta é que ao final do curso as alunas continuem gerando renda por conta própria, com as peças criadas por elas e comercializadas em lojas parceiras digitais e físicas.

“O que se busca é oferecer uma oportunidade de renda e a elevação da autoestima, que o trabalho e a arte são capazes de promover, para esse grupo de mulheres. Por meio de mãos talentosas e criativas, com certeza elas farão a diferença no mercado da moda local e regional”, ressalta Rud Carvalho, produtor cultural e coordenador geral do projeto ELLLAS Cultura e Transformação.

Rud explica que o projeto foi estruturado pensando em todas as fases que um empreendimento da moda precisa. Para isso, foram convidados profissionais experientes para conduzir os seis módulos da capacitação, como o estilista Ronaldo Fraga, reconhecido internacionalmente no mundo da moda, que esteve à frente do módulo “Curadoria e Criação de Peças”.

“A Gerdau investe em diversas frentes para o desenvolvimento regional. Empoderar mulheres e mostrar outras oportunidades de geração de renda reforça o trabalho que vem sendo realizado pela companhia que investe na diversidade e na inovação. Capacitar mulheres no contexto do e-commerce é uma iniciativa significativa, oferecendo uma série de benefícios tanto para as mulheres envolvidas quanto para a sociedade em geral. E agora com o e-commerce no ar, a geração de renda e emprego local serão uma realidade na comunidade”, destaca Wendel Gomes, diretor-executivo da Gerdau.

As participantes também tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre tecidos e paletas de cores, na oficina de Graciele Roque; produção de peças, com Marien Carretero e ainda o método Maria da Penha, com a costureira, modelista e empresária Maria da Penha de Souza Gonçalves.

Foi ofertado ainda um módulo que contemplou a formalização da mão-de-obra e as possibilidades de comércio formal, além de consultoria contábil e jurídica gratuita para as participantes do projeto.

Líder e fundadora do Instituto VemSer, onde as oficinas foram realizadas em Ouro Branco, a pedagoga Socorro Silveira também acredita que o ELLLAS contribui para o empoderamento feminino. “Em nossa cidade existe uma grande demanda por costureiras. Entendo essa iniciativa não só como um curso profissionalizante, mas uma forma de estabelecer vínculos e resgate de autoestima.”

Para Vânia de Fátima Vicente, presidente da Associação de Moradores Amo Burnier, do distrito de Ouro Preto, Miguel Burnier, “a iniciativa é muito importante para as mulheres que já fazem vários produtos artesanais e participam de feiras com bordados, pois vem trazer mais conhecimento e possibilidade de gerar renda para elas e suas famílias”.

As peças

As três peças principais que estão no e-commerce foram definidas em comum acordo entre professores(as) e alunas durante o curso e as aulas foram direcionadas com foco no desenvolvimento das mesmas. Antes, porém, houve uma intensa discussão sobre a curadoria dessas peças para orientar a confecção. Todo o processo contou com a supervisão dos(as) professores(as) com intuito de assegurar a qualidade dos produtos finais.

Os resultados são vestidos, blazers e chemises que estão à venda em um ambiente digital totalmente seguro por preços que variam de R$ 120,00 a R$ 168,00 e podem ser parcelados em até três vezes no PIX, boleto ou cartão de crédito de bandeiras variadas. As peças são entregues em todo o país e o valor do frete depende da região.

O projeto ELLLAS Cultura e Transformação é apresentado pela Gerdau, grande viabilizadora da iniciativa. Tem coordenação geral de Rud Carvalho, em parceria com Marien Carretero, curadora artística; produção geral da New View; produção de Logística e Oficinas da ALCE – Associação Livre de Cultura e Esporte e apoio da Prefeitura Municipal de Ouro Branco.

