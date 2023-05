Mulher viraliza dançando funk com roupa transparente na festa de 3 anos da filha; vídeo

Brenna Azevedo utilizou as redes sociais para rebater os comentários de internautas: “Não vejo nada demais nisso. Vejo tanta coisa pior”

O nome de Brenna Azevedo acabou viralizando nas redes sociais, nesta terça (23), após dançar funk no aniversário de três anos da filha. No vídeo que circula pela internet, a mulher de 26 anos aparece com um vestido transparente e sem sutiã enquanto dança ao som da música “Movimento da Sanfoninha”, da cantora Anitta. O traje e o comportamento da mãe na festa infantil geraram polêmica na web. “Sou chata. Se fosse isso no aniversário da minha filha, ela seria convidada a se retirar! Primeiro que essa roupa está linda, mas não achei roupa de festa infantil, ainda mais com toda essa transparência. Está linda pra uma balada, isso sim”, comentou uma internauta.

“A roupa. A dança. O comportamento. A musica. O cenário infantil no meio de tudo isso. Várias crianças vendo isso. Ela totalmente sem noção do quanto essa sexualização não deve se tornar natural pra essas crianças. Tudo errado. As pessoas precisam aprender sobre decoro. Ela não está errada em ser mulher e fazer/usar tudo isso. Só está errada em não ter senso, como adulta. Se ela quer se comportar assim, só ir numa boate +18. Lá vão achar graça de tudo isso. Ela acha que está legal, mas só está passando vergonha mesmo”, escreveu uma seguidora.