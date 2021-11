Mulher viraliza após revelar ‘modo atrevido’ como pediu demissão de seu emprego

Ela explicou os detalhes sobre o porquê adotou tal atitude com o ex-chefe

Deixar um emprego nem sempre é uma tarefa fácil e isso porque esta atitude envolve diversos fatores e decisões anteriores que devem ser adotadas. Contudo, quando isso acontece, esta notícia pode acabar repercutindo, pelo menos em alguns casos. Ficou curioso e quer saber mais?

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Mirror UK, uma mulher, conhecida como Amber, viralizou após divulgar a forma como pediu demissão do emprego “que era tratada como nada” e comunicar ao chefe esta novidade.

Em entrevista, a mulher explicou que enviou um cartão ao chefe, com a mensagem na capa: “Sinto muito por sua perda”. E como o texto poderia gerar algum tipo de confusão no ex-líder de Amber, ela escreveu dentro do cartão: “Sou eu, parto em duas semanas. Amber”.

Em sua publicação, originalmente feita no site Reddit, ela escreveu a legenda, compartilhada com as imagens: “Você já trabalhou para uma empresa que apenas te tratava como merda?”.

E então, está curioso e quer ver as fotos que repercutiram? Confira abaixo.