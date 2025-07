Mulher vira ré por aplicar ‘golpe do amor’ de R$ 600 mil em mecânico no ES

Vítima retirou dinheiro da poupança e pediu empréstimos para ajudar a mulher, que falava estar com câncer. Segundo a família, vítima tirou a própria vida. Defesa nega as acusações. Suspeita foi presa por uma condenação definitiva de caso parecido em cidade vizinha.

Uma mulher foi presa e se tornou ré pela Justiça do Espírito Santo acusada de cometer estelionato e extorquir em R$ 600 mil um mecânico de 70 anos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Para conseguir o dinheiro, a investigada dizia à vítima que estava com câncer. Por isso, ela precisava de ajuda para custear os medicamentos de alto custo como forma de tratar a doença.

A família do homem afirma que ele foi vítima do ‘golpe do amor’. Isso porque os dois mantiveram um relacionamento por meses em 2024. O idoso chegou a sacar valores de uma poupança de investimento feita durante a vida e fez empréstimos para ajudá-la. A defesa dela nega as acusações.

Segundo a família, com o impacto emocional causado ao se ver com tantas dívidas, a vítima tirou a própria vida.

A prisão preventiva foi decretada sobre acusação de estelionato e extorsão. A Justiça ainda entendeu que a mulher explorou o homem por vários meses.