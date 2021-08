Mulher vestida de sereia é flagrada nadando em enchente na Escócia; veja fotos

Reprodução/Facebook ‘Sereia’ nada em área alagada de Glasgow

Fortes chuvas de verão têm causado inundações em todo o Reino Unido nos últimos dias. Um morador de Glasgow (Escócia), entretanto, avistou mais do que os estragos provocados pelo fenômeno da natureza: ele avistou uma “sereia” por uma janela de casa no sábado (7/8).

Gavin Millar, que tirou as fotos e as postou no Facebook, disse que mora no último andar de um prédio em Battlefield Gardens, no lado sul da cidade, segundo reportagem do “Daily Record”. Impedido de deixar o edifício por causa da enchente , ele resolveu dar uma olhada na paisagem. Foi quando se deparou com uma mulher fantasiada de sereia que nadava tranquilamente em área alagada.

Em situações semelhantes, o mais “comum” é ver pessoas atravessando a enchente sobre uma prancha de surfe ou um caiaque. Ver uma “sereia” na inundação pegou muita gente de surpresa nas redes sociais. Muitos acharam a cena hilária, porém muitos outros manifestaram preocupação com a saúde da mulher.





“Todo aquele adorável cocô de cachorro… Saudável!!!!”, ironizou na rede Sarah Marie.

Neste verão, a maior cidade escocesa tem sido atingido por chuvas muito mais pesadas do que nos anos anteriores.