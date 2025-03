Mulher vai com dois homens ao motel e leva junto filho de 2 anos

Uma mulher foi ao motel com dois homens e levou junto o filho de apenas dois anos. O caso é investigado pela polícia.

Segundo as informações preliminares, a mulher foi levada para prestar esclarecimentos na delegacia após ter levado a criança para um motel na cidade de Campo Grande (MS). O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (21).

A mãe entrou com o filho acompanhada por dois homens. Durante a madrugada, a criança foi deixada sozinha dentro do carro, no estacionamento do motel, enquanto a mulher e os homens faziam “uma festinha” na suíte.

Na delegacia, a mulher justificou que estava comemorando a sua formatura e não tinha com quem deixar o filho, por isso decidiu levá-lo junto.

Ao ouvirem o barulho de choro, as funcionárias do motel se depararam com um dos homens, apenas de cueca, segurando a criança. “Se ligar para a polícia volto aqui e mato vocês”, disse a mãe às funcionárias.

Na suíte, a PM encontrou embalagens de preservativo abertos e bebidas alcoólicas. A criança foi recolhida pelo Conselho Tutelar e apresentava sinais de desnutrição e más condições de higiene.