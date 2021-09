Mulher usa as redes sociais para contar como é sua vida com duas vaginas

A cuiabana Maysa Rodrigues descobriu, aos 17 anos, que tinha uma condição congênita quando foi pela primeira vez ao ginecologista. Ela tem útero duplo. Sendo assim, tem dois úteros, dois colos e dois canais vaginais. No entanto, a condição é quase imperceptível. Externamente, ela tem uma vulva, um clitóris e o canal da uretra.

Há um ano, ela decidiu focar no trabalho de influenciadora. No Instagram, YouTube e TikTok ela é @isacamaroo. Agora, ela tem feito sucesso contando um pouco sobre a sua história de vida e respondendo perguntas sobre o assunto.

Ao UOL, ela contou sobre o seu trabalho. “A maioria das pessoas acha inconveniente que eu fale sobre ter dois úteros e dois canais vaginais. Lido com assédio e comentários grotescos, que gostaria de não ter que lidar. Por outro lado, é satisfatório levar minha experiência a outras mulheres e poder dar dicas de autoconhecimento”, disse.

“Tive dificuldade de me conhecer e entender que esse problema me bloqueava. Já senti medo me machucar durante o sexo, senti medo ao saber sobre limites para gestações. Mas, trazer a minha história para o público, nas redes, é um tabu a enfrentar”, afirmou.