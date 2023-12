Mulher usa app ‘espião’ e flagra o filho fazendo sexo com professora em carro

A mulher, não identificada, acionou o Life 360, aplicativo “espião”, no celular do filho, após o comportamento do jovem, que era menor no início do relacionamento, chamar atenção. Após ser alertada que o adolescente faltara o treinamento de rúgbi, em 29 de novembro, ela acionou o dispositivo.

O app mostrou que o filho estava parado em um local isolado, perto de um parque local, a cerca de 6km da escola.

A mãe dirigiu até o local, em Mecklenburg, e encontrou o filho em relação sexual com Gabriela Cartaya-Neufeld, de 26 anos, professora de Ciências na South Mecklenburg High School, contou a emissora WSOC.