Mulher trocada pela melhor amiga dela ganha R$ 1,7 milhão em loteria após ter sido abandonada pelo marido

Uma mulher que foi trocada pelo marido pela melhor amiga dela ganhou o equivalente a R$ 1,7 milhão em uma loteria na Colômbia exatamente um ano após ter sido abandonada.

De acordo com o “Zona Cero”, de Barranquilla, onde mora a felizarda, que não foi identificada por questão de segurança, até o ex-marido ligou para ela dando os parabéns pela bolada.

No entato, disse o site colombiano, a costureira rapidamente ignorou as “boas intenções” dele.

A mulher comprou os bilhetes da loteria da empresa SuperGiros, no qual só é possível ganhar o prêmio principal acertando dois sorteios, o que é considerado “praticamente impossível”.

Sua vitória também significou que a sua filha poderá se matricular no próximo semestre na universidade, já que a família não tinha como pagar as mensalidades. A sortuda também poderá saldar as dívidas da sua casa, que quase lhe fora tomada.

Os bilhetes premiados foram comprados em 17 de janeiro, um ano após o marido deixar a costureira.