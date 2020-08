Mulher trans é agredida em seu apartamento e Felipe Neto mobiliza vaquinha

A australiana Gabi Goddard fez um relato no Instagram contando um episódio que a deixou revoltada. A jovem de 27 anos contou que estava em uma academia em Sydney, na Austrália, malhando em um dia de calor e sem ar condicionado, quando um professor pediu para que ela se retirasse do local porcausa do shorts que ela estava usando.

Reprodução/Instagram Gabi Goddard teve que deixar a academia por causa da roupa que estava usando

Segundo Gabi, o professor estava acompanhando alunos de uma escola pública que usam o local para praticar exercícios. Ele teria dito estar preocupado com os adolescentes “verem muita pele”, por isso falou para um funcionário pedir para a jovem trocar de roupa e continuar malhando.

A jovem escreveu um email para o diretor do colégio no qual o professor trabalha. ” Infelizmente, o professor que acompanhou seus estudantes na academia nesta tarde se comportou inadequadamente e eu gostaria de registrar uma queixa”, ela começou dizendo. “Eu sou uma mulher de 27 anos e eu também sou uma levantadora de peso. Esta tarde, enquanto eu estava levantando peso, eu fui abordada pelo dono da academia e ele me disse que o seu professor pediu para que não me permitissem malhar na frente dos seus alunos, porque eu estava de shorts. Eu anexei uma foto da roupa que eu estava usando hoje, um dia de 23º, dentro de uma academia ensolarada e sem ar condicionado”, ela completou.