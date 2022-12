Mulher tem os dentes quebrados ao ser agredida pelo marido

De acordo com o relato da vítima, o suspeito escondia algum objeto no bolso da bermuda e não queria que ela descobrisse

Uma mulher foi agredida pelo próprio companheiro na noite de Natal dentro de casa onde o casal morava, no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. A vítima, de 42 anos, teve os dentes quebrados por conta da violência.

O crime aconteceu neste domingo (25). Os dois estava juntos há 11 anos. A mulher conversou com a equipe de reportagem da TV Vitória, mas não quis ser identificada. Segundo ela, o marido, de 57 anos, chegou em casa alcoolizado.

“Ele chegou bêbado, mas foi dormir. Quando eu fui para o quarto, entrei no banheiro e ele acordou porque não queria que eu visse o que ele tinha guardado no bolso da bermuda”, relatou.

Intrigada pelo o que o companheiro estaria escondendo, a mulher o questionou para saber o que tinha na peça de roupa. O suspeito não gostou da atitude e começou a agredir com empurrões e apertos no pescoço. Segundo ela, o marido estaria escondendo comprimidos de estimulante sexual.

A vítima disse ainda que o companheiro começou a bater nela dentro do banheiro. Em seguida, ele a arrastou pela cozinha e garagem da casa. A violência só acabou quando a Polícia Militar chegou no local.

A violência foi tanta que a mulher perdeu parte dos dentes. Isso porque o suspeito apertou a boca dela e acabou quebrando a prótese de silicone que ela usava.

Na residência, os militares encontraram três armas de fabricação semi-industrial e munições. A vítima disse que vai voltar para a casa em que morava com o homem, mas que não quer ter nenhum contato com ele.

“Eu espero que a justiça seja feita e eu possa voltar pra casa”.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada de Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da lei Maria da Penha, posse ilegal de arma de fogo e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

As armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística Balística, juntamente com as munições.