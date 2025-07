Mulher tem infecção grave com risco de amputar dedo após fazer as unhas

A aposentada já passou por quatro cirurgias e segue com sessões de fisioterapia

A aposentada Marise Teixeira de Araújo Amorim, 66, acabou desenvolvendo uma infecção grave no plegar direito após fazer as unhas como de costuem. O caso aconteceu em fevereiro deste ano e desde então, a moradora de Goiânia ja realizou quatro cirurgias e a quinta está marcada.

O tratamento está aliado a mais de 70 sessões de fisioterapia até o momento. “De acordo com as informações do site Metrópoles, a aposentado começou a sentir fortes dores horas depois de fazer as unhas em um salão que viistava pela primeira vez.

Marise chegou apedir para que a mainucre tivesse cuidado ao manusear a cutícula, mas a funcionária acabou descolando um pedaço da unha ao usar uma lixa, causando um pequeno ferimento na aposentada.

No mesmo dia, a dor começou a se intensificar e mesmo usando analgésicos, o incômodo aumentou e dona Marise chegou até mesmo a desmaiar.

Marise decidiu procurar ajuda médica já na manhã seguinte. Ela recebeu uma série de antibióticos, anti-inflamatórios e até a aplicação de medicação para tratamento da dor de forma intramuscular.

A infecção continuou progredindo até que uma avaliação de um angiologista indicou que a aposentada iria passar por uma cirurgia.

Após a primeira intervenção, que eliminou o tecido comprometido, o caso passou a ser acompanhado por um ortopedista especialista em mãos.

Desde então, Marise já passou por quatro cirurgias e uma quinta está marcada para agosto. Foi necessário o uso de enxertos de parte do dedão do pé para recompor a área afetada na mão direita.

O processo de reabilitação segue com fisioterapia, mas a recuperação completa é incerta.

O médico Frederico Faleiro, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, que atende o caso de Marise, a infecção, conhecida como paroníquia, pode se agravar rapidamente e levar à necrose da ponta dos dedos.