Mulher tem faca cravada no corpo após ser assassinada

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (24/1). A mulher foi assassinada na frente dos filhos. Principal suspeito é marido da vítima

Uma mulher de 36 anos foi morta com golpes de faca na madrugada desta terça-feira (24/1). O assassinato ocorreu na Barra de Gramame Sul, na região metropolitana de João Pessoa (PB). A faca usada no crime ficou cravada no corpo da vítima, assassinada na frente dos filhos.

O suspeito é o marido da vítima, Maria Tavares. De acordo com a perícia, a mulher foi assassinada com pelo menos dez golpes.

Uma das testemunhas do feminicídio, o filho de oito anos de Maria, pediu socorro após o homem fugir. Equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas e a área foi isolada.