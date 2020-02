Mulher tem corpo queimado após se recusar a fazer sexo com ex-namorado

O crime ocorreu na noite da quinta-feira (13) e foi divulgado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (17).

Uma mulher de 21 anos de idade teve o corpo queimado, em Olinda, e o principal suspeito de ter praticado o crime é o ex-companheiro dela, de acordo com a Polícia Civil. A corporação informou, ainda, que o homem teria tentado manter relação sexual com a vítima antes de atear fogo ao corpo dela.

O crime ocorreu na noite da quinta-feira (13) e foi divulgado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (17). O caso foi registrado no bairro de Caixa D’água e, segundo a polícia, a mulher foi ameaçada pelo ex-namorado, que a obrigou a ir ao barraco onde ele morava.

No local, ele tentou estuprá-la e, diante da resistência da vítima, a agrediu. Posteriormente, pegou álcool, jogou contra o corpo dela e ateou fogo. A mulher foi socorrida por moradores da região e o homem fugiu do local. Ela foi levada para o Hospital da Restauração, no Centro do Recife.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Peixinhos, também em Olinda. O delegado Vinicius Oliveira é o responsável pela apuração. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio.