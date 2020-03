Mulher tem carro depredado e pichado: “puta” e “amante”

Segundo relato da vítima na delegacia, a autora do vandalismo seria a mulher de um ex-chefe dela

o município de Sorocaba, interior de São Paulo, uma mulher de 40 anos teve o carro depredado e pichado com ofensas e as palavras “amante” e “puta” na lataria. A autora do ataque, segundo a dona do carro, é a mulher de um ex-chefe dela. São informações do G1.

A proprietária do veículo disse à polícia que o carro foi danificado enquanto estava parado em frente a uma funilaria no bairro Jardim Vera Cruz, onde passaria por conserto. O ataque teria ocorrido em um intervalo de uma hora e meia.

Em seguida, de acordo com o registro policial, a autora teria ligado para o marido da vítima assumindo que danificou o veículo pois suspeitava que a esposa dele “tinha um caso” com o marido dela.

A Polícia Civil registrou o caso como dano e vai chamar os envolvidos para depor. A dona do carro foi orientada em relação ao prazo de seis meses para representar judicialmente contra a suspeita, caso queira que ela responda civil e criminalmente pelo vandalismo.