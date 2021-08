“Mulher surreal”, diz Marcello Antony sobre episódio envolvendo Joice Hasselmann

Reprodução/Instagram Joice Hasselmann e Marcello Antony





Marcello Antony, que decidiu ficar de vez em Portugal depois de uma temporada no país para atuar na novela “Valor da Vida”, continua atento ao que é notícia por aqui.

Um exemplo disso são os desdobramentos do caso da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que, em 18 de julho, disse ter acordado no apartamento funcional que ocupa, na Asa Norte, em Brasília, com hematomas, fraturas no rosto e na coluna, além de dentes quebrados, e sem saber o que aconteceu.

O incidente está sob os cuidados da polícia, e o agressor ainda não foi identificado.

Entre as muitas teorias do que possa ter acontecido com a parlamentar, ele deu de cara com a “reconstituição” feita pelos youtubers Augusto Pacheco, Bismark Fugazza e Paulo Souza, apontados como a versão “conservadora” do “Porta dos Fundos”, e não se segurou.

“Rindo até 2026! Essa mulher é surreal”, escreveu na rede social. A partir daí, leu de tudo um pouco: “Como é bom ver um artista que não segue o rumo dos outros lacradores”, “não creio, um global que não detona o governo” e “impressionada que o lindo do Antony é de direita”.

Reprodução/Instagram Comentário de Antony sobre Hasselmann