Mulher surpreende ao guardar brinquedos eróticos em sapateira

Hariany Almeida usou suas redes sociais na noite da última segunda-feira (6) para contar aos seus seguidores que ela malha desde sua adolescência, pois tinha vergonha do seu corpo e de suas estrias.

Reprodução/Instagram Hariany Almeida conta sobre seu processo de aceitação das estrias





“Comecei a malhar desde muito nova. Quinze anos é muito nova, né? Por isso que tenho tantas estrias no bumbum. Eu ia, as coisas cresciam antes do tempo e dava aquele efeito sanfona”, relatou a ex-BBB.





Na sequência, Hariany Almeida conta que tinha muita vergonha das marcas e que fazia tudo para escondê-las.

“Nessa época ‘arrebentaram’ várias estrias no meu corpo. Eu morria de vergonha. Quando a gente é novinha, parece que a gente tem mais vergonha das coisas. Eu ia para clube e não ficava de shorts, porque tinha vergonha de mostrar”, diz a influencer.

Ela encerrou dizendo que, apesar de ter tido problemas em aceitar seu corpo do jeito que era na época, hoje não tem mais problemas com as estrias.

“Hoje em dia, nem ligo. Acho até bonito. Porque é normal, todo mundo tem estrias. Mas eu acho que tive mais, ainda, por causa de treino. Mas é só no bumbum”, concluiu.